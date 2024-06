Cerimonie estive? Come evitare gli “scivoloni” di stile

Sobrietà, eleganza e discrezione: ecco le tre caratteristiche principali che dovrebbero sempre contrassegnare il look degli invitati ad una cerimonia. Zero eccessi e tanto garbo (anche nei modi).E’ finita l’epoca del too-much; adesso va di moda un stile più formale.Del resto, per farsi “notare” non serve né ricoprirsi di piume e paillettes né (s)vestirsi con scollature/spacchi e trasparenze estreme. Da bandire anche tacchi altissimi con maxi-plateau e make-up “pesante” con occhi bistrati di nero, manicure glitter, lunghe ciglia finte e rossetti cangianti. Azzerata anche l’era degli abiti succinti con strascichi extra-lunghi per le donne e dei jeans strappati con giacche strette per gli uomini.

Adesso, lo richiedono i tempi così come il buon gusto, è il momento di sottolineare l’importanza delle cerimonie alle quali si è invitati, indossando outfit raffinati e signorili. Qualche esempio? Abiti sartoriali (possibilmente sui toni pastello per le donne), vietati gioielli e bigiotteria pacchiana (con strass e perle di plastica, per intenderci), ok a completi dal mood classico per gli uomini. Uniche “stravaganze” ammesse: pochi tocchi “fashion” come una cravatta particolare, una spilla decor, una clutch-bag originale ecc…

E, poi, come sempre, restano valide le “regole auree” del bon-ton quando si riceve un invito ad un matrimonio (come a qualsiasi altra cerimonia): mai vestirsi di bianco o di nero alle nozze; non esagerare con vestiti volgari ed eccessivamente “pomposi” o pseudo-eleganti; preferire calzature mezzo-tacco dallo stile chic. Assolutamente out le borse grandi come pure l’inutile esibizione di loghi su accessori, maglie e giacche. Lo stesso vale anche per l’abbigliamento da bambini.

Di contro, è opportuno anche non svilire l’importanza dell’evento a cui si è invitati, vestendosi in maniera poco adeguata. In questo senso, mai indossare abbigliamento dall’uso quotidiano come t-shirt polo, jeans e camicie a maniche corte ecc… Il rispetto per la festa e per chi ha mandato l’invito, infatti, passa anche dall’onorare la cerimonia con un abbigliamento “gioioso”.

Infine, se è vero -come amava ripetere Coco Chanel- che è sempre meglio togliere invece che aggiungere in fatto di abbigliamento, ecco la necessità di preferire look più semplici ma comunque di classe. L’eleganza della semplicità resta sempre un classico su cui puntare per evitare “scivoloni” di stile.