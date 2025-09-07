Cernobbio, quella località sul lago Maggiore che ogni anno è teatro di un importante Forum

La seconda parte della settimana che si chiude oggi, tra le nefandezze di ogni genere da cui è stata devastata un pò dovunque, in Italia è andata, per alcune situazioni, in controtendenza con uno standard che dura ormai da troppo tempo nella UE e anche non lontano da essa.Uno solo per tutti (pochi), di quegli eventi che fanno.tirare qualche sospiro di.sollievo.è stato il Forum annuale che lo Studio Ambrosetti di Milano da cinquantuno anni organizza a Cernobbio, sul lago Maggiore. Sorte più che bizzarra: mentre quel Forum stava lavorando a regime, si.è spento.il suo.ideatore, il Dottor Alfredo Ambrosetti, econimista. In quella localita lacustre si ritrovano ogni anno rappresentanti di alto livello del mondo dell” Economia,della Politica e della Produzione, perché possano avere una full immersion in un contesto assortito di esperienze.fatte dappertutto, raggiungendo quelle rive del lago in buona parte senza contaminazioni da parte di formazioni parapolitiche. Sarà opportuno prendere in considerazione il quadro d’insieme della situazione degli USA per capire che, a volte, il diavolo non è così nero come viene dipinto. I relatori di quel paese hanno affermato con convinzione che tra il Biondo che attualmente conduce le danze o è convinto di farlo, insieme al gruppo dei suoi conterranei che operano fattivamente soprattutto oltre quella costa dell’ Atlantico, non vi sia feeling a tutto tondo. Gli argomenti a suo discapito enunciati sono stati tanti, ma è stato altrettanto importante aver chiarito che gli, americani dal pensiero non combaciante con la Novella tutt’altro che lieta, non saranno frenati più di tanto. Quindi, quasi non vedessero l’ora di avere notizia di come andrà a finire la (brutta) faccenda dei dazi, stanno già preparandosi al dopo. Un atteggiamento.del genere è facile che produca risposte positive da tutta la UE con quanto ne consegue. Più in dettaglio, quello USA è il mercato estero più importante per la produzione europea. Si fa comunque fatica a credere che la situazione sia pressoché sotto controllo e, almeno stando ai risultati conseguiti dall’ Italia, c’è tanto e poi tanto da riportare sulla strada dell’efficienza. Ancor più ne abbisogna la regione Europa che, per talune incapacità di interfacciarsi tra più stati su come perseguire il massimo risultato, non fanno niente per ricomporsi. Con oggi i convenuti in Lombardia terminano il loro incontro da cui sarà tratto un documento conclusivo. Immediatamente non porterà alcun risultato pratico però, se ben utilizzato, potrà essere un buon aiuto.e giovare alla causa della ristabilizzione dell’equilibrio mondiale.