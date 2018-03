Certamen de Computis, ecco il primo concorso a premi di economia aziendale per gli studenti delle scuole superiori

L’Università Parthenope organizza il primo Certamen de Computis di Economia Aziendale. Il Concorso a premi, realizzato con il Rotary Club Napoli, ha coinvolto 300 studenti iscritti al V anno degli Istituti superiori di Napoli e provincia che questa mattina hanno affrontato la prima prova scritta: in quaranta minuti hanno risposto a trenta domande a scelta multipla. Solo in 50 passeranno la prima selezione ed arriveranno in finale, i primi tre vincitori avranno un premio in denaro e soprattutto l’iscrizione gratuita ai corsi universitari di Economia della Parthenope e l’esenzione dal test di ingresso.

Il Concorso è stato organizzato di concerto con le scuole superiori per realizzare una prova compatibile ai programmi di studio di economia aziendale dell’ultimo anno degli Istituti.

La commissione è composta dai prof. Raffaele Fiume e Francesco Calza per la Parthenope, dalla dott. Carmen Padula del Rotary e dalle docenti Rosalia Festa e Gabriella Salvatori.

“Con questo concorso – ha sottolineato il prof. Fiume – intendiamo premiare il merito e valorizzare l’economia aziendale, uno studio in cui crediamo. E’ il primo concorso di questo genere che si organizza, il percorso è stato interamente condiviso con i docenti e gli studenti che hanno avuto così la possibilità di mettersi alla prova”.