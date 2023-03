Certificato di autenticità per tutte le Jaguar e le Land Rover

ROMA (ITALPRESS) – Centosessantacinque controlli divisi per quattordici sezioni, dalle prove su strada ai test elettrici, dall’analisi dell’interno a quella di carrozzeria: solo dopo un esame severissimo le Jaguar e le Land Rover, di qualsiasi modello, epoca e versione possono avere il prezioso “certificato di autenticità”, il timbro ufficiale che garantisce l’originalità delle nostre auto. “Poter attestare l’originalità della propria vettura o verificare quella di un’automobile oggetto di un potenziale acquisto – spiega Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia – diventa fondamentale ed è senz’altro una necessità ed un dovere per una casa automobilistica che vuole reinterpretare i due brand nei termini del Modern Luxury, per una clientela sempre più attenta ed esigente”. Nasce così l’unico documento ufficiale Jaguar o Land Rover che attesta la piena corrispondenza della propria automobile alle specifiche originali con cui l’auto era uscita dalla fabbrica. Ed è un documento prezioso, ma offerto ad un prezzo decisamente interessante: il costo è infatti di 260 euro (oltre Iva) per Land Rover Freelander, le Jaguar X-Type ed XE; di 490 euro (oltre Iva) per tutti gli altri modelli Jaguar e Land Rover e di 590 euro (oltre Iva) per tutti i modelli con più di 20 anni di età.

Il Certificato così si trasforma in un importante elemento di value for money, perchè protegge e fa crescere il valore residuo di un’auto d’epoca o di una semplice vettura usata: una cosa molto importante in un’eventuale fase di vendita della vettura tra privati. Ma non è tutto: il “Certificato di autenticità” è anche uno strumento che consolida la passione degli amanti di questi due iconici marchi britannici e che aumenta il senso di appartenenza ed orgoglio ai mondi Jaguar e Land Rover.

Jaguar Land Rover Italia ha semplificato anche il processo che il cliente deve seguire per ottenere il “Certificato di autenticità”: basta fare richiesta presso qualsiasi concessionaria ufficiale, perchè tutti i punti vendita, attraverso le loro officine, sono abilitati a rilasciare questo importante documento, chiaramente, solo dopo che la vettura abbia passato i controlli tecnici previsti.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

(ITALPRESS).