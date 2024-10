Certificato di qualità al laboratorio di tossicologia del Loreto Crispi

Per il terzo anno consecutivo il settore di Tossicologia del Laboratorio di patologia clinica del presidio sanitario polifunzionale «Loreto Crispi», della Asl Napoli 1 Centro, ha superato l’audit di mantenimento della certificazione acquisita nel 2022 con l’ente certificatore Bureau Veritas Italia Spa, leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per qualità, ambiente, salute, sicurezza e responsabilità sociale. L’importante risultato è stato ottenuto per il seguente scopo: «Erogazione di servizi di medicina di laboratorio nel settore specializzato di tossicologia di primo e secondo livello». Il laboratorio di Tossicologia del Loreto Crispi, si legge in una nota, rappresenta l’unico centro di riferimento dell’Asl Napoli 1 Centro per le indagini tossicologiche sia ai fini medico legali che diagnostici e concorre alla realizzazione della «missione» del Servizio Sanitario della Regione Campania . Attraverso l’acquisizione della certificazione di qualità, «persegue il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, tramite politiche e procedure documentate garantendo all’utenza l’erogazione di servizi sanitari sicuri, efficaci ed efficienti tramite il continuo sviluppo delle Risorse Umane in termini di qualificazione, formazione, acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio delle specifiche responsabilità”. Il sistema di gestione della qualità applicata, «favorendo l’interscambio delle informazioni ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, permette il perseguimento sistematico, il monitoraggio continuo e la valutazione dell’adeguatezza dei risultati ottenuti».