FERRARA (ITALPRESS) – Le Aziende sanitarie ferraresi hanno raggiunto, prime a livello nazionale, la Certificazione della parità di Genere. Un traguardo e al contempo un punto di partenza per l’Azienda USL e per l’Azienda ospedaliero universitaria, che hanno sviluppato un unico e condiviso sistema di gestione della parità di genere. Il risultato è stato celebrato nel corso di una tavola rotonda in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

