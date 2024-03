Certificazione di parità di genere per le imprese, venerdì il convegno all’Interporto di Nola

Venerdì 8 marzo, alle ore 10, presso il Centro Congressi dell’Interporto di Nola, si svolgerà il workshop “La Certificazione Di Parità Di Genere Per Le Imprese, Vantaggi e Opportunità”.

Sono previsti i saluti di: Claudio Ricci, amministratore delegato CIS-Interporto Campano, Italia Ferraro, presidente ADGI Nola, Arturo Rianna, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Nola, Carlo Buonauro, sindaco di Nola.

La giornata è organizzata in due sessioni, la prima vedrà gli interventi di: Maria Antonietta D’Urso, direttore Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania, Maria Masi, già presidente del consiglio nazionale forense, Eliana Nicosia, Unioncamere, Michele Gallo, amministrator delegato GCERTI ITALY Srl, Antonella De Iuliis, responsabile dell’area progettuale servizi per la parità di Sviluppo Lavoro Italia e sarà moderata da Monica Buonanno, Sviluppo Lavoro Italia.

La seconda parte dell’evento, una tavola rotonda, vedrà il confronto tra Antonio Di Vincenzo, presidente Original Marines SpA, Maria Rosaria Terracciano, project Manager T-Group SpA, Irma Conti, presidente nazionale ADGI, Paola Russo, presidente ADGI Napoli, Francesco Duraccio – presidente dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Francesco Urraro, componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Modererà i lavori, Michele Raccuglia, responsabile Sviluppo Lavoro Italia Campania Calabria.

Chiuderà i lavori Antonio Marchiello, assessore Attività Produttive, Lavoro, Demanio della Regione Campania.

La certificazione della parità di genere attesta le misure concretamente adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all’interno dell’azienda. È stata introdotta dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, e prevede la possibilità per le imprese di conseguire la certificazione a seguito di specifica istruttoria. Il legislatore nazionale, istituendo la Certificazione della parità di genere, ha inteso dare attuazione a quanto previso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), ove la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali insieme al sostegno ai Giovani, al Mezzogiorno ed al riequilibrio territoriale.

Le imprese certificate per la parità di genere ai sensi dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021 possono ottenere:

• Sgravi contributivi riservati alle organizzazioni in possesso della certificazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, nel limite dell’1% dei contributi complessivamente dovuti e di € 50.000 annui;

• Punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

• Riduzione della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche;

• Acquisizione di un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture.