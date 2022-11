Cerved, ecco le aziende che crescono nonostante la crisi: sono giovani e 30 su cento nate nel Sud

Sono 36 mila le aziende italiane che sono riuscite a incrementare, nonostante la crisi e il lungo periodo di incertezza, il numero degli addetti rispetto ai livelli pre-covid. Si tratta di aziende giovani, per la maggior parte sotto i 50 addetti, presenti in particolar modo nel nord ovest e nel settore dei servizi, con fatturati in crescita già dal 2020 e un profilo evoluto, maggiormente propense all’innovazione, con maggiore digital capability e propensione all’export. È questo l’identikit delle imprese campioni della crescita, emersa dall’analisi svolta da Cerved per conto di LHH su un campione di oltre 300 mila aziende.

Si tratta di realtà che, in controtendenza con l’andamento generale dell’occupazione nel periodo in esame, sono riuscite nel 2021 a incrementare il numero degli addetti rispetto ai livelli pre-Covid. L’indagine è stata presentata in occasione dell’evento che ha annunciato anche in Italia la nascita di Lhh, la nuova one company di The Adecco Group che, con 8.000 dipendenti in 66 Paesi in tutto il mondo, serve oltre 15.000 organizzazioni e quasi 500.000 candidati ogni anno con soluzioni di consulenza, transizione professionale e mobilità, apprendimento, sviluppo e reclutamento, supportate da un’infrastruttura globale e da una tecnologia leader del settore.

I dati sui campioni della crescita

Le aziende che vedono crescere il numero di dipendenti nonostante la crisi pandemica sono per la maggior parte imprese giovani (la metà è nata dopo il 1995 e il 26,8% dopo il 2010), si concentrano prevalentemente tra le imprese tra 5 e 10 addetti (46,6%) e quelle tra 11 e 50 addetti (39,8%). Quasi la metà di esse (il 47%) appartiene alla classe di fatturato tra 2 e 10 mln €, il 32,8% sono microimprese (le medie e grandi imprese, invece, sono meno numerose tra i campioni della crescita – rispettivamente 15,6% e 4,5%).



Il profilo macro-territoriale è piuttosto omogeneo: la capacità delle imprese di accrescere la forza lavoro non dipende dal territorio, ma il Sud mostra qualche sorpresa: se è nel Nord-Ovest la percentuale più alta di imprese campioni della crescita con il 29,5%, il Mezzogiorno segue con il 27,8%, mentre solo terzo è il Nord-Est con il 21,9%. Fanalino di coda le imprese nel Centro con il 20,8%. La Campania è la terza regione d’Italia per presenza di campioni della crescita con il 9,7%, dopo Lombardia (21,6%) e Lazio (10,6%) e prima dell’Emilia-Romagna, ferma all’8,4%.





A livello settoriale, i servizi detengono la maggior percentuale di campioni della crescita (58,3%), mentre è l’industria il comparto che contribuisce maggiormente all’incremento occupazionale. Sotto il profilo economico-finanziario, i campioni della crescita sono decisamente performanti rispetto alla media delle imprese: fatturato e valore aggiunto sono cresciuti già nel 2020, rispettivamente dell’1,7% e del 4,9% a fronte di un Sistema Paese nel suo complesso, in contrazione; anche produttività e ROE sono di segno positivo (più del dato medio) e i dati di bilancio confermano una migliore sostenibilità finanziaria.

LHH (Adecco Group) aiuta le aziende a gestire i talenti a 360 gradi

“Badenoch + Clark e Spring Professional sono ora LHH Recruitment Solutions che diventa un unico punto di riferimento nel mondo dell’Head Hunting in Italia – spiega Luca Semeraro, Amministratore delegato di LHH Recruitment Solutions Italia e Spagna –. LHH Recruitment Solutions è parte integrante di LHH, società del Gruppo Adecco e provider unico e globale di soluzioni HR end-to-end che guida aziende e persone nell’intero ciclo professionale. Questo rebranding è il risultato del continuo lavoro svolto per integrare le unità di business e i servizi offerti dal Gruppo Adecco in un unico brand globale di soluzioni HR end-to-end per il talento. Come LHH Recruitment Solutions, continueremo a soddisfare al meglio le esigenze di organizzazioni e candidati, garantendo continuità sui servizi che definiscono da sempre la nostra value proposition, quali Head Hunting (specializzato nei segmenti Executive, Leaders ed Experts), Interim Management, HR Consulting e Managed Recruitment Experience. Come parte di Lhh, saremo inoltre in grado di offrire soluzioni diversificate pensate per supportare aziende e candidati anche in ambito Advisory, Career Transition e Learning & Development”.

“LHH ha commissionato a Cerved un’indagine per capire sempre meglio le dinamiche occupazionali nel nostro Paese – continua Semeraro – in un contesto in cui quasi la metà delle imprese ha perso, nel 2021 rispetto al pre-Covid, più del 5% degli addetti, mentre un quarto delle imprese è stabile e l’altro quarto risulta in crescita. Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su quelle aziende che, nonostante il momento di forte incertezza sono riuscite ad incrementare il numero di dipendenti. Ne emerge un quadro chiaro e ricco di spunti: più le aziende sono giovani, più riescono a contribuire alla crescita occupazionale. Le imprese ‘storiche’, presenti sul mercato da oltre 30 anni, faticano, invece, ad incrementare la forza lavoro. Ma non solo: le aziende più dinamiche sono piccole e più di 1 su 4 è al Sud ma sono evolute per attenzione alla digitalizzazione, ai mercati globali e alla sostenibilità. Tutti elementi che possono evidentemente contribuire ad arginare quei fenomeni di rifiuto delle offerte e Great Resignation che determinano forti problemi per le aziende. Anche da questa indagine emerge infatti che per attrarre e trattenere i talenti nel 2023 lo stipendio da solo non basterà: le aziende devono mettere al centro le persone e garantire regimi di lavoro flessibili, offrendo ai lavoratori un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata”.