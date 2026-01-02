Ces 2026, la tecnologia italiana in scena a Las Vegas

Milano, 2 gen. (askanews) – Saranno 51 le startup italiane che parteciperanno quest’anno al Ces 2026, l’evento tecnologico che porta a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio il meglio dell’innovazione consumer.

Il Padiglione Italia, organizzato dalla missione guidata dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sarà collocato nell’Eureka Park, la sezione del Ces dedicata alle startup e ai raggruppamenti nazionali promossi dai diversi Paesi insieme alle rispettive organizzazioni a supporto dell’imprenditorialità innovativa.

Le innovazioni in mostra spaziano dalla gestione dell’energia green tramite community management e ricarica wireless laser, al monitoraggio di infrastrutture e aree a rischio frane o materiali per l’irrigazione intelligente. Il futuro del lavoro vede protagonisti AI ‘career coach’, blockchain per la certificazione di documenti e filiere, software per l’autenticità dei media e cloud per il calcolo avanzato. In ambito sicurezza e health, l’offerta include airbag indossabili contro le cadute, esoscheletri per carichi pesanti o riabilitazione, wearable per lo stato psicologico e sistemi Ai di navigazione sanitaria, oltre a sensori per la sonnolenza e selle moto a vibrazione. L’Ai aiuta anche la finanza personale e il calcio, mentre suole sensorizzate abilitano la navigazione in VR. Infine, l’innovazione tocca il marketing con piattaforme per creator e tool text-to-audio, fino alla smart factory con sensori avanzati, soluzioni plug-and-play per il risparmio energetico e bracci robotici elettrostatici.

Per questa edizione l’Italia schiera startup provenienti da 13 regioni: le delegazioni più numerose arrivano da Lazio e Lombardia, con una forte presenza anche da Veneto e Puglia. Partecipano inoltre realtà dal Sud – Sicilia, Sardegna, Campania, Molise – e dal Nord e Centro – Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa alla missione, oltre che con le sue startup, anche in veste istituzionale.

Prosegue la collaborazione con l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, avviata fin dalla prima partecipazione istituzionale strutturata dell’Italia al Ces di Las Vegas. Nelle ultime settimane Area ha organizzato la consueta academy per le startup, un percorso formativo pensato per aiutarle a valorizzare al massimo l’esperienza al Ces in termini di opportunità di business e visibilità.

Saranno presenti anche Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco, e bitCorp. La delegazione è inoltre arricchita dalla presenza di partner come WMF (WeMakeFuture), fiera internazionale certificata sull’Innovazione Ai, Tech e Digital, tra i più importanti eventi in Europa per il comparto.