Ces 2026, quando robot e IA entrano nella vita quotidiana

All’Unveiled di Las Vegas le anticipazioni della fiera tech

Las Vegas, 5 gen. (askanews) – Robot da compagnia e per la sicurezza, esoscheletri e device per monitorare la salute. Sono alcune delle tante innovazioni presentate al Ces Unveiled 2026, l’evento che precede il Ces 2026 di Las Vegas, offrendo qualche anticipazione sui trend della fiera tech più attesa dell’anno.”Penso che l’IA generativa e le innovazioni ad essa correlate saranno tra le tendenze più importanti della fiera – ha spiegato Brian Comiskey, direttore delle ricerche di Consumer Technology Association, l’associazione che organizza la fiera – Queste innovazioni contribuiscono a migliorare la vita delle persone quotidianamente, consentendo all’IA di gestire la posta elettronica, di prenotare il parcheggio dall’auto e di svolgere altre attività in background che semplificano la vita dei consumatori giorno dopo giorno”.Tra queste c’è senz’altro Omi, un piccolo dispositivo wearable che permette di portare ovunque ChatGpt. “Omi si indossa al collo, si ricarica una volta al mattino e funziona tutto il giorno. Una volta indossato, crea automaticamente delle azioni e riassume le conversazioni con le persone. Mi mostra dove è successo e aggiunge automaticamente degli elementi da fare, può creare dei promemoria. Funziona anche associato alle app, può fare anche cose stupide come ad esempio il coach per il dating”, ha spiegato Nik Shevchenko, founder di Omi.Ci sono poi esoscheletri per la camminata assistita, quelli specifici per supportare le caviglie e un avatar che trasforma tac e risonanze in un modello 3D per una più comprensibile visualizzazione in rilievo.Ma tra gli stand dell’Unveiled i più gettonati sono quelli dedicati ai robot. Umanoidi o con le sembianze da animale o da pupazzo. Cani robot da compagnia con un manto iper realistico da accarezzare, o piccoli umanoidi da famiglia, che possono fare compagnia ad anziani, bambini e animali domestici. O anche piccoli e adorabili pupazzetti da agganciare alla borsa, come Mirumi, che reagiscono alle carezze e al mondo circostante con espressioni tenere di curiosità, stupore o timidezza.