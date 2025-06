Cesare Cremonini arriva a Napoli con la tappa partenopea del tour celebrativo più atteso dell’estate

di Alessandra Del Prete

Il 24 giugno 2025 sarà una data da segnare in rosso per i fan campani di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese arriva allo Stadio Diego Armando Maradona con il suo monumentale Creminini live 25, uno degli eventi più ambiziosi dell’anno, che celebra un quarto di secolo di carriera tra pop, poesia e spettacolo totale.

Quella di Napoli sarà una delle tappe chiave del tour, che sta mobilitando oltre 560.000 spettatori in tutta Italia. Una cifra impressionante, che racconta la portata popolare e trasversale di un artista capace di evolversi senza perdere la sua identità. Dopo il tutto esaurito del precedente tour negli stadi e la lunga pausa seguita alla pandemia, Cremonini torna con un allestimento scenografico tra i più imponenti mai visti in Italia.

Il palco misura 65 metri di larghezza per 22 di altezza, con una superficie LED di oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi motorizzati e un sistema laser da 270 watt in grado di trasportare lo spettatore in un viaggio visivo che va “dall’Alaska a Bologna”, attraversando idealmente tutte le tappe della sua carriera.

Una produzione faraonica che coinvolge oltre 200 professionisti, tra tecnici, costruttori e operatori specializzati, distribuiti su 45 bilici, di cui 15 solo per la struttura del palco. Uno show che è molto più di un concerto: è un’esperienza immersiva, una narrazione in musica, luce e immagini.

Un anno importante per Cremonini

Il 2024 è stato un anno di consolidamento e transizione per Cesare Cremonini, che ha chiuso il suo tour europeo con sold out in molte città e ha pubblicato il singolo “Stella di mare 2024”, in collaborazione postuma con Lucio Dalla, un’operazione artistica che ha emozionato il pubblico e ha riportato al centro del dibattito musicale il valore della canzone d’autore italiana. Parallelamente, Cremonini ha annunciato un nuovo progetto discografico previsto per l’autunno, aprendo una nuova fase creativa dopo il fortunato album “La ragazza del futuro”.

Nel frattempo, il tour “Live25” rappresenta una vera e propria celebrazione collettiva, in cui ogni tappa diventa un rito tra artista e pubblico, nel segno di una discografia che ha accompagnato più generazioni: da “50 Special” ai brani più recenti, da “Poetica” a “Marmellata #25”, passando per “PadreMadre”, “Figlio di un re” e “Logico”.

Napoli, tappa del cuore

Il concerto del 24 giugno al Maradona ha un valore speciale anche per la lunga relazione tra Cremonini e il pubblico partenopeo, che da sempre lo accoglie con entusiasmo e calore. Uno stadio simbolo, in una città che ama la musica, pronta a ospitare uno dei live più spettacolari dell’estate.

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali. Maggiori informazioni sul tour e sul merchandising sono reperibili sul sito ufficiale www.cesarecremonini.net.