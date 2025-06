Cesare Cremonini porta la magia delle Aurore Boreali a San Siro

Milano, 16 giu. (askanews) – “Buonasera Milano!. Mi siete mancati tanto. Questa notte noi viaggeremo insieme nei luoghi in cui sono stato. Non voglio più tornarci da solo ma con ognuno di voi, canzone dopo canzone, città dopo città, deserto dopo deserto. Tutto quello che ho fatto e vissuto è diventata musica, liberazione e calore. Che cosa incredibile si può fare con il dolore e con l’amore. San Siro, abbracciami e vieni a sognare con me” Sono queste le parole d’esorio di Cesare Cremonini davanti ai 57mila fan accorsi a San Siro per il Cremonini Live20 tutto esaurito. Uno spettacolo innovativo e visionario, una vera e propria opera artistica che si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock, creando uno show di livello internazionale, musica luci e colori. E finalmente al Meazza il pubblico ha potuto ascoltare il live con un audio di ottima qualità, grazie alle innovazioni volute proprio da Cremonini per lo show.

Con il suo team ha realizzato poi la sua visione concettuale del tour trovando soluzioni innovative per integrare effetti luci, video, grafica e visual in un unico schermo panoramico riuscendo anche a ricreare l’effetto delle “Aurore boreali” nel brano cantato con una superba Elisa. Ma “niente intelligenza artificiale ma solo creatività umana e natura”, ha tenuto a precisare alla vigilia del live spiegando che vorrebbe che il pubblico provasse la sensazione di essere davanti a un artista che ancora si mette in gioco, che non è seduto sugli allori e scommette su qualcosa, che continua a dire qualcosa”. “Ho ancora fame e non è tempo per fare concerti karaoke, e non ho i capelli bianche e non me li tingo”, ha detto Cremonini in conferenza stampa alludendo alla sua dichiarazione fatta in passato che sarebbe andarto a Sanremo quando gli sarebbero usciti i capelli bianchi.

Cremonini, ci ha abituati a trasformare ogni suo evento in un nuovo appuntamento con la sua carriera, mettendosi in gioco ogni volta in modi nuovi, sfidando per primo sè stesso senza perdere mai di vista l’obiettivo più importante: costruire una carriera come un lungo binario di vita, in cui le stazioni sono le esperienze che diventano canzoni, raccolte in album nati senza fretta e tour in totale connessione con le sue opere. Una carriera lunga venticinque anni, costellata di successi e brani che ormai sono diventati dei classici e sono veri e propri inni generazionali. Un repertorio che costituisce una base soldi, un punto di partenza su cui è possibile costruire uno show di questo livello.