“Cesare e le guerre moderne”, nella top ten di Amazon il nuovo saggio di Simone Di Meo

“Cesare e le guerre moderne” ha raggiunto il settimo posto nella classifica Amazon dei saggi di diplomazia internazionale. Il volume è firmato da Simone Di Meo ed è pubblicato da Stylo24 Edizioni. Il prezzo di copertina in prevendita è fissato a 10 euro.

Il libro propone un’analisi comparativa tra il modello di guerra elaborato da Giulio Cesare nel “De Bello Gallico” e le principali dinamiche dei conflitti contemporanei. L’opera si concentra in particolare sugli aspetti politici, strategici e comunicativi della guerra, esaminando il ruolo della narrazione, della legittimazione del conflitto e della costruzione del consenso nelle relazioni internazionali.

“Cesare e le guerre moderne” non si configura come un manuale storico, ma come un saggio di geopolitica che utilizza la storia antica come strumento interpretativo. L’impostazione del testo mira a evidenziare continuità e ricorrenze nei meccanismi di potere, nelle giustificazioni delle operazioni militari e nel rapporto tra guerra, diplomazia e opinione pubblica.

Il volume è rivolto a lettori interessati ai temi della politica internazionale, della storia militare e della comunicazione strategica, includendo studenti, ricercatori e operatori dell’informazione. L’ingresso nella top ten Amazon avviene in una fase antecedente alla distribuzione in libreria, sulla base delle sole prenotazioni online.

Il libro è attualmente disponibile in prevendita su Amazon. L’uscita ufficiale è prevista nelle prossime settimane.