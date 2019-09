Cesare Gridelli, per gli americani è il migliore al mondo nella cura del tumore al polmone

Cesare Gridelli, Direttore del dipartimento di Onco-Ematologia e dell’Unità Operativa di Oncologia medica presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, è stato nominato per la seconda volta miglior specialista per la cura del cancro ai polmoni. Come nel 2015, ad esprimere tale riconoscimento è stata l’associazione californiana Expertscape con sede a Palo Alto, che da anni si occupa di premiare i migliori specialisti mondiali in ambito sanitario. L’attività di ricerca del dottor Gridelli si concentra da anni sullo studio e lo sviluppo di nuovi farmaci biologici a bersaglio molecolare. Tra gli innumerevoli riconoscimenti ottenuti, il Premio alla carriera ricevuto nel 2018 nell’ambito delle Giornate Internazionali della Scuola Medica Salernitana.