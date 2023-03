Cgia, gli artigiani si arrendono: in 10 anni perse 300 mila botteghe. Solo Napoli in controtendenza (+0,2%)

Teramo, Vercelli e Lucca le città italiane dove si registra il maggior calo delle botteghe artigiane mentre Napoli si mostra in controtendenza. Stando ai dati diffusi dall’Ufficio Studi della CGIA le province più colpite dalla riduzione del numero degli artigiani sono state Rovigo (-2.187 pari a una variazione del -22,2 per cento), Massa-Carrara (-1.840 pari a -23 per cento), Teramo (-2.989 pari a -24,7 per cento), Vercelli (-1.734 pari a -24,9 per cento) e Lucca (-4.945 pari a -25,4 per cento). Delle 103 province monitorate in questo ultimo decennio, solo Napoli ha registrato una variazione positiva (+58 pari al +0,2 per cento). Sonoartigiane mentre. Stando ai dati diffusi dall’Ufficio Studi della CGIA le province più colpite dalla riduzione del numero degli artigiani sono state Rovigo (-2.187 pari a una variazione del -22,2 per cento), Massa-Carrara (-1.840 pari a -23 per cento), Teramo (-2.989 pari a -24,7 per cento), Vercelli (-1.734 pari a -24,9 per cento) e Lucca (-4.945 pari a -25,4 per cento). Delle 103 province monitorate in questo ultimo decennio, solo Napoli ha registrato una variazione positiva (+58 pari al +0,2 per cento).

Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani – titolari, soci e collaboratori delle botteghe – iscritti all’Inps, per la precisione 281.9251. L’Ufficio studi della Cgia parla di un’emorragia continua che sta colpendo, in particolar modo, l’artigianato tradizionale, quello che con la sua presenza, storia e cultura ha contrassegnato, sino a qualche decennio fa, tantissime vie delle nostre citta’ e dei paesi di provincia.dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo in maniera vistosa. Basta osservare con attenzione i quartieri di periferia e i centri storici, osserva la Cgia, per accorgersi che sono tantissime le insegne che sono state rimosse e altrettante sono le vetrine non piu’ allestite, perennemente sporche e con le saracinesche abbassate. Sono un segnale inequivocabile del peggioramento della qualità della vita di molte realta’ urbane. Con meno botteghe e negozi di vicinato, diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d’uomo e tutto si ingrigisce, rendendo meno vivibili e piu’ insicure le zone urbane che subiscono queste chiusure, penalizzando soprattutto gli anziani.