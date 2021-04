Chalet Ciro si rinnova, in arrivo hamburger americani e birra artigianale

Un nuovo panino, una nuova birra, la passione di sempre: “O’ Mericano” e “Co’ Core”, la birra artigianale Pale Ale made in Napoli. Sono le due novità in arrivo nei punti vendita Chalet Ciro della città per chi ha voglia di un hamburger come lo mangerebbe in California o a New York, basato sul food porn americano ma accostato alle eccellenze culinarie del nostro Paese. Chalet Ciro è il posto giusto per gustare tramezzini farciti, primi piatti, insalate gustose e presto anche una new entry, completa e nutriente, che non ha nulla da invidiare al sapore tipico di un original burger “mericano”. L’anima di questo panino è la carne di ottima qualità, il bacon, il formaggio cheddar, l’uovo e naturalmente un sofficissimo pane fresco che si scioglie in bocca. Insuperabile se accostato ad una ghiacciata Pale Ale artigianale “Co’ Core”, una birra ad alta fermentazione prodotta con malto chiaro e luppolata, veracemente napoletana e fatta con il cuore, perfetta per i sapori decisi.

L’intenzione è quella di offrire sempre più scelte ai propri clienti, e mirare a un menu ricco che punta su ingredienti di prima scelta: O’ Mericano è una novità assoluta e, insieme agli altri piatti della produzione di Chalet Ciro, sarà l’ideale per un pranzo veloce o una serata in compagnia all’aperto, con l’arrivo della bella stagione e un po’ di respiro, grazie al passaggio alla zona gialla. Un’esperienza di gusto, un godimento per occhi e palato.

Punti vendita di Chalet Ciro a Napoli

. Via Caracciolo, Mergellina 081.669928

. Via Cilea 131, Vomero 081.19520512

. Piazza Garibaldi, Stazione Centrale di Napoli 081.19022838