Challenge Optima, al via gli stage per i giovani talenti selezionati dal Giffoni Innovation Hub

Fornire ai giovani l’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo del lavoro, le opportunità legate all’innovazione e alle nuove tecnologie, con la possibilità di valorizzare e arricchire le proprie competenze e di entrare nella realtà aziendale.

Questo l’obiettivo della Challenge Optima, nata dalla collaborazione tra Optima Italia Spa, digital company attiva nei settori dell’energia e telecomunicazioni, e Giffoni Innovation Hub, il polo creativo che connette istituzioni, brand e Gen-Z attraverso progetti innovativi di comunicazione, formazione e intrattenimento, con un focus su sostenibilità, inclusione e impatto sociale e che parla ai giovani con linguaggi e format contemporanei.

La challenge ha visto la partecipazione di 12 giovani, selezionati da Giffoni Hub tra neolaureati e appassionati di nuove tecnologie, in ambito informatico con competenze nello sviluppo di soluzioni software, residenti in Campania o disponibili a trasferirsi in Campania in caso di assunzione.

L’attività è stata un’occasione di formazione per i giovani che hanno dovuto mettersi alla prova in una challenge dedicata all’Informatica, dalla progettazione di interfacce utente intuitive allo sviluppo di API, dalla gestione di database alla creazione di sistemi di sicurezza e testing.

Seguiti da un mentor di Optima e uno di Giffoni Hub, i partecipanti, ai quali è stato assegnato il compito di realizzare un output, hanno avuto così l’opportunità di dimostrare le proprie competenze tecniche, le abilità relazionali e la capacità di lavorare in team, confrontandosi con situazioni aziendali simulate nel contesto IT.

Grazie a questa esperienza a 8 giovani risorse è stato offerto uno stage in Optima, finalizzato all’assunzione e all’inserimento così nel mondo lavorativo.

I giovani troveranno in Optima un ambiente dinamico e stimolante. L’azienda, nata nel ’99 a Napoli, con l’obiettivo di semplificare e migliorare la vita dei clienti e divenuta la prima in Italia a fornire tutti i servizi realmente integrati in un’unica bolletta, un’unica app e una sola assistenza, è stata negli anni definita la “Google del meridione”, per l’attenzione alla qualità del lavoro, al benessere dei dipendenti e all’innovazione.

L’azienda conta oggi su un organico di circa 1000 dipendenti e consulenti, con età media inferiore ai 35 anni, alcuni dei quali tornati a lavorare al Sud, grazie a Optima.

Diverse le attività formative promosse dall’azienda nel territorio. Tra queste, il progetto Open Innovation Challenge, in collaborazione con l’Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, che premia il progetto più innovativo, e la partecipazione all’Open Innovation Village, una fiera evento dedicata all’innovazione che si tiene ogni anno a Napoli.

“Con questa iniziativa – afferma Mariarosaria Napolitano, responsabile HR di Optima Italia – abbiamo voluto ribadire anche quest’anno l’impegno di Optima nel favorire la formazione e l’inserimento delle giovani generazioni nel mercato del lavoro, offrendo loro percorsi concreti di crescita personale e professionale. Siamo molto felici di accoglierli nel mondo Optima, un ambiente innovativo, accogliente e stimolante. Da sempre ci distinguiamo per l’attenzione al benessere e al clima aziendale, perché crediamo che questi siano gli ingredienti per lavorare bene e con entusiasmo e apportare valore. La nostra mission è attrarre e coltivare le migliori professionalità, consapevoli che investire nei giovani non è solo una responsabilità, ma anche una delle chiavi più importanti per costruire il futuro”.

La società

Optima Italia è una digital company italiana attiva nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi alla persona.

Fondata e ideata nel 1999 da Danilo Caruso e Alessio Matrone, Optima oggi fornisce Luce, Gas, Internet, Mobile, servizi di telemedicina, assistenza h24, consulenza legale, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico.

Nata con la mission di semplificare e migliorare la vita dei suoi clienti, Optima è stata la prima azienda in Italia in grado di fornire tutti i servizi in un’unica soluzione, in un’unica bolletta e con un’unica assistenza per tutto.