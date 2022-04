Champions, Benfica-Liverpool 1-3 in andata quarti di finale

(Adnkronos) – Il Liverpool si impone 3-1 in trasferta a Lisbona sul Benfica nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Klopp domina il primo tempo andando a segno al 17′ con Konaté e al 34′ con Mané e sfiorando il tris con Salah. Nella ripresa i portoghesi accorciano le distanze al 49′ con Núñez, sfiorano anche il pari con Everton, ma all’87’ subiscono il tris dei Reds con Luis Díaz che entra in area, salta il portiere e con un tocco di sinistro deposita in rete per il 3-1 finale.