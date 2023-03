Champions, il Tar: Rischio di incidenti, Maradona vietato ai tifosi tedeschi dell’Eintracht residenti a Francoforte

Il Tribunale amministrativo della Campania ha emesso un nuovo decreto, sempre firmato dal giudice Maria Abruzzese che si era pronunciato appena due giorni fa, annullando la sospensiva di sabato 11 marzo e rigettando la richiesta degli avvocati della squadra tedesca. Ancora uno stop dunque alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli in occasione della partita di Champions League mercoledi’ prossimo. Anche il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dopo la sospensiva del Tar sabato, aveva emesso a poche ore di distanza dalla pronuncia una ordinanza di divieto di vendita dei tagliandi di accesso alla stadio alemno per i residenti a Francoforte. La decisione odierna della giustizia amministrativa e’ stata adottata sulla base di nuovi elementi forniti dalle forze dell’ordine, cioe’ sui rischi di scontri tra le due tifoserie dopo gli incidenti che si erano verificati in occasione della gara d’andata e gli scontri che nel dicembre 2018 avvennero a Roma. Dunque per i tifosi del Francoforte residenti a Francofonte la trasferta a Napoli non sara’ possibile.

La decisione del Tar della Campania, sulla partita di Champions del Napoli contro il Francoforte di mercoledi’ prossimo, e’ stata firmata dal presidente Maria Abbruzzese, stabilendo che il provvedimento del prefetto con lo stop ai tifosi residenti a Francoforte “non puo’ dunque essere giudicato ora immotivato, irragionevole o sproporzionato. Perche’ e’ adottato per evitare l’afflusso massivo della tifoseria ospite e l’incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca, per i quali non sussiste motivata ragione di proibire l’accesso allo stadio purche’ di provenienza diversa dalla citta’ dove risultano per lo piu’ allocate le tifoserie organizzate”. Il nuovo provvedimento “sul piano motivazionale evidenzia nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell’Eintracht, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche promananti delle autorita’ tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria”. E “sul piano della proporzionalita’, limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi, stavolta destinandolo ai soli residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio”, “atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalita’ riconducibili a persone di Francoforte e che gli episodi di contrasto con la tifoseria napoletana si sono verificati in quella citta’”.