Champions League, aumentano gli scommettitori che puntano sulla rimonta del Napoli contro il Milan

Il ritorno di Osimhen e la tregua con i tifosi azzurri: due premesse importantissime per i betting analyst nel ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan, con i partenopei chiamati a rimontare la sconfitta di misura a San Siro. Le previsioni sull”1X2′ ‘semplice’ si aprono con un ampio vantaggio per Spalletti e i suoi, offerti a 1,75 sia su Planetwin365 che su William Hill. Al Napoli serve però una vittoria con almeno due reti di scarto per avanzare in semifinale senza passare per i supplementari, obiettivo questo che fa salire la quota a 3,19. Dalla parte dei rossoneri due risultati su tre: il pareggio pagherebbe 3,50, mentre per un altro ‘2’ dopo quello in campionato di inizio mese sarebbe un colpo a 5 volte la posta. Anche nelle scommesse sul passaggio del turno la situazione si è ribaltata rispetto a una settimana fa: ora è Pioli ad aprire le danze a 1,66, con la rimonta di Spalletti data a 2,05. Determinante sarà il ritorno di Osimhen dopo il rientro a partita in corso contro il Verona: è proprio il nigeriano a svettare nelle scommesse sui gol, a 2,35, con Kvaratskhelia (3,50) e Lozano (3,30) al suo fianco. Per il Milan occhi puntati su Leao, che a 3,50 si piazza davanti a Giroud (4). La posta in gioco porta in primo piano anche le previsioni sull’intervento del Var: per i bookmaker è uno scenario a 3,40, mentre la possibilità di un rigore assegnato nei minuti regolamentari è a 2,74. A proposito di rigori, in quota spunta anche il finale da batticuore: in caso di penalty post supplementari, entrambe le squadre sono alla pari (a 11) per il passaggio del turno.