Champions League, ecco i sorteggi degli ottavi: Napoli-Barcellona, Inter-Atletico, Lazio-Bayern

Roma, 18 dic. (askanews) – Effettuati i sorteggi degli ottavi di Champions League. La Lazio pesca di nuovo il Bayern Monaco, sfida Italia-Spagna invece per Napoli (contro il Barça) e Inter (contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone). Sarà probabilmente decisiva anche per il ranking Uefa e il numero di italiane nella nuova Champions dal 2024.

Questi gli ottavi:

Porto (POR) – Arsenal (ING) ; Napoli (ITA) – Barcellona (SPA); Psg (FRA) – Real Sociedad (SPA); Inter (ITA) – Atletico Madrid (SPA); Psv (OLA) – Borussia Dortmund (GER); Lazio (ITA) – Bayern Monaco (GER); Copenaghen (DAN) – Manchester City (ING); Lipsia (GER) – Real Madrid (SPA)

“L’avversario peggiore che poteva capitarci”. C’è amarezza in casa Lazio dopo il sorteggio Champions, con i biancocelesti che hanno pescato il Bayern Monaco in vista degli ottavi di finale del prossimo febbraio. A manifestarla davanti ai microfoni di Mediaset Enrico Lotito, dirigente e figlio del patron Claudio: “I tedeschi sono un avversario difficile, ma sappiamo che la Champions è difficile – ha aggiunto -. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra”. “Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora – ha aggiunto Lotito -. In campionato non è andata così bene quest’anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo”.

“L’Atletico è una squadra difficile da affrontare. Conosco Simeone, è un mio amico: so come prepara le partite e saranno due grandi sfide contro due grandi squadre”, così, a Sky, il vicepresidente dell’Inter, Xavier Zanetti, sul sorteggio degli ottavi di Champions che ha messo di fronte la formazione nerazzurra all’Atletico Madrid. “Erano tutte grandi squadre, sapevamo che poteva essere sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto dell’Atletico, so benissimo come prepara le partite. Sarà un avversario difficile, ma anche noi siamo in grado di fare due grandi partite. Sia in casa che fuori sarà comunuque complicato. Se facciamo bene a San Siro dovrmo fare bene anche al Metropolitano. Saranno due partite equilibrate. Speriamo di avere questa forma quando affronteremo l’Atletico”.

“La storia del numero 10 in queste due squadre è impressionante, una sfida che avrà un sapore particolare. E si sentirà anche il fattore dello stadio Maradona”, così Deco, ds del Barcellona, parlando a Mediaset della sfida tra il Napoli e i blaugrana negli ottavi di Champions. Poi aggiunge: “Dall’anno scorso il Napoli è tornato ai suoi livelli e dove meritava di essere da tempo. Ha giocatori importanti e abituati a giocare sfide di questo livello. Sarà un confronto difficile”. “Saranno partite in cui entrambe le squadre vorranno giocare a calcio, con giocatori creativi. Abbiamo momenti in cui giochiamo molto bene ma abbiamo avuto qualche problema con gli infortuni, con il Napoli sarà importante recuperare tutti i nostri giocatori” ha aggiunto a Sky.