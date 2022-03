Champions League, Juventus-Villarreal 3-0: bianconeri eliminati

(Adnkronos) – La Juventus esce di scena dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Villarreal che si impone allo Stadium 3-0 grazie al rigore trasformato da Gerard Moreno, alla rete di Pau Torres e al rigore siglato da Danjuma, tutti nella ripresa, dopo l’1-1 dell’andata. La squadra di Allegri spreca molto, soprattutto nel primo tempo con la traversa colpita da Vlahovic, e subisce la rete su rigore per un fallo di Rugani su Coquelin, poco dopo il raddoppio di Pau Torres su azione d’angolo e il tris ancora su rigore per un fallo di mano di De Ligt, trasformato da Danjuma. Sconfitta pesante per i bianconeri.

Unai Emery per la sfida rispolvera Estupinan a sinistra in difesa, confermando invece Aurier, Albiol e Pau Torres davanti a Rulli. In attacco Lo Celso e Danjuma e Moreno non al meglio inizialmente in panchina. Allegri cambia due pedine rispetto alla vittoria di Genova contro la Sampdoria. In difesa, davanti a Szczesny, De Sciglio sarà il laterale sinistro con Danilo a destra e la coppia centrale formata da De Ligt e Rugani. Pellegrini va quindi in panchina. In attacco c’è Vlahovic con Morata.

La Juve parte bene e all’11’ Cuadrado si crea lo spazio per il cross dallo spigolo dell’area e trova Morata tutto solo sul secondo palo. Il colpo di testa dello spagnolo è centrale e Rulli risponde con un ottimo riflesso. Al 14′ Vlahovic non trova il varco giusto per la battuta a rete in area, la palla carambola dalle parti di Morata e Cuadrado, i due si ostacolano e nessuno batte a rete dal cuore dell’area di rigore. Poco dopo Morata lancia Vlahovic nello spazio, il serbo porta palla fino al limite dell’area e cerca la porta col sinistro a giro ma Rulli risponde presente deviando coi pugni. Passa un minuto e De Sciglio crossa rasoterra dalla sinistra con Vlahovic che attacca il primo palo e colpisce in pieno la traversa con il sinistro.