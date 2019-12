Champions, sorteggio durissimo per il Napoli: agli Ottavi contro il Barcellona

Sorteggio durissimo per il Napoli negli ottavi di Champions League. La formazione di Rino Gattuso affronterà il Barcellona con andata in casa. Più morbidi gli ottavi per l’Atalanta contro il Valencia e per la Juve che giocherà con il Lione. Questi gli accoppiamenti degli ottavi: Borussia Dortmund (Ger)-Paris Saint Germain (Fra). Real Madrid (Spa)-Manchester City (Ing). Atalanta (Ita)-Valencia (Spa). Atlético Madrid (Spa)-Liverpool (Ing). Chelsea (Ing)-Bayern (Ger). Lyon (Fra)-Juventus (Ita). Tottenham Hotspur (Ing)-Lipsia (Ger). Napoli (Ita)-Barcellona (Spa). Gli ottavi prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Le date sono 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, ovvero il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l`11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo.