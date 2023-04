Victor Osimhen sarà della partita, martedì per il ritorno dei quarti di finale di Champions, allo stadio Maradona. Lo dice senza mezze misure Luciano Spalletti: “Al 100% sarà a disposizione. Lo dice la programmazione del lavoro fatto, che va in questa direzione. Il fatto di non averlo rischiato in campionato o stasera è motivato dal rivederlo in campo martedì”.