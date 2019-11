“Change”, nuovo bando FactorYmpresa Turismo: 100mila euro per i progetti di business sostenibile

FactorYmpresa Turismo ha lanciato il bando Change, la sfida per ricercare soluzioni innovative per cambiare il modo di viaggiare in Italia e influire in modo positivo sui cambiamenti climatici.

Il bando scadrà il 2 dicembre 2019 e accoglie progetti di business sul turismo sostenibile e responsabile presentati da imprese, startup innovative o persone fisiche che si impegnino a costituire un’impresa in caso di approvazione della proposta.

Le idee progettuali devono riguardare la creazione o lo sviluppo di nuove imprese innovative nel settore turistico su una delle seguenti aree di lavoro. Mobilità e fruizione del territorio, Turismo attivo, Overtourism, Ingaggio e coinvolgimento dei viaggiatori, Formazione degli operatori, Marketing, Energia e strutture eco-compatibili, Plastic-free, Ecosistemi.

Le 20 migliori proposte progettuali saranno invitate a Roma all’Accelerathon dell’11 e 12 dicembre, un programma intensivo di mentoring di 36 ore assieme a Invitalia per accelererare lo sviluppo dei progetti dei team e accompagnarli al pitch finale.

Vinceranno i 10 migliori progetti d’impresa. In palio 10.000 euro per ciascuno, oltre ai servizi di accompagnamento forniti da Invitalia.

FactorYmpresa Turismo è il programma promosso dal Mibact e gestito da Invitalia che offre servizi e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica.