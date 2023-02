Change2Twin, voucher per le Pmi: contributi fino a 90mila euro 

Il progetto di Horizon 2020 Change2Twin ha annunciato il secondo bando aperto per i voucher di implementazione, riservato alle imprese europee che vogliano migliorare la propria competitività tramite digital twin.

Il programma di Change2Twin, della durata di 11 mesi, intende fornire supporto alle imprese selezionate tramite mentoring tecnico e finanziario per lo sviluppo e l’implementazione della tecnologia del gemello digitale in ogni fase del processo manifatturiero, nonché fino a 90.000 euro di importo forfettario a copertura dei costi per l’impiego fattivo o l’esecuzione di esperimenti applicativi.

Il minimo livello di digitalizzazione per le imprese che intendano candidarsi al bando aperto è di 2, nel quale i sistemi digitali sono ampiamente connessi gli uni con gli altri e scambiano dati con informazioni rilevanti per applicazioni di business e software. Tuttavia, è preferibile il raggiungimento del livello di digitalizzazione di 3, che implica l’impiego di dashboard e la disponibilità dei dati da processi di business tramite l’impiego di sensori.

Possono partecipare al bando le PMI e mid-cap manifatturiere stabilite in Stati UE, associati a Horizon 2020 o nel Regno Unito. Verranno selezionate per il programma di supporto fino a 16 applicazioni, per un budget complessivo di circa 1.2 milioni di euro erogati tramite accordi di sovvenzione. Scadenza fissata al 16 aprile 2023.