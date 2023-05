ChatGPT sbarca sugli smartphone: scaricabile l’app per iOS

ChatGPT sbarca sugli smartphone: OpenAI ha infatti annunciato l’arrivo di un’app ChatGPT per iOS, il sistema operativo mobile sviluppato da Apple, già scaricabile dall’app Store. “L’app ChatGPT è gratuita e sincronizza la cronologia su tutti i dispositivi”, ha spiegato OpenAI, “integra inoltre Whisper, il nostro sistema di riconoscimento vocale open-source, che consente l’inserimento della voce. Gli abbonati a ChatGPT Plus ottengono l’accesso esclusivo alle funzionalità del GPT-4, l’accesso anticipato alle funzioni e tempi di risposta più rapidi, il tutto su iOS”. “Stiamo iniziando il lancio negli Stati Uniti e nelle prossime settimane ci espanderemo in altri Paesi. Siamo ansiosi di vedere come utilizzare l’applicazione. Man mano che raccogliamo il feedback degli utenti, ci impegniamo a migliorare continuamente le funzionalità e la sicurezza di ChatGPT. Con l’app ChatGPT per iOS – dice ancora OpenAI – stiamo facendo un altro passo avanti verso la nostra missione, trasformando la ricerca all’avanguardia in strumenti utili, che danno potere alle persone, rendendoli sempre più accessibili. P.S. Utenti Android, siete i prossimi! ChatGPT arriverà presto sui vostri dispositivi”.