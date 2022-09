Che fine ha fatto Città della Scienza: alla libreria Feltrinelli di Caserta si presenta il libro di Diletta Capissi

Si terrà martedì 20 settembre (alle ore 17,30) alla Libreria Feltrinelli di Caserta, in Corso Trieste 154, la presentazione del libro “Che fine ha fatto Città della Scienza: un giallo napoletano o una metafora del Mezzogiorno?” di Diletta Capissi. Interverranno con l’autrice Ferruccio Diozzi, Pasquale Iorio e Nando Santonastaso.

Nel libro pubblicato da Guida Editori la giornalista e sociologa Diletta Capissi mette a fuoco le dinamiche che hanno portato all’esplosione prima e al ridimensionamento poi di una colossale struttura scientifica che aveva l’ambizione di essere un fiore all’occhiello del Sud. L’interrogativo che sottende al volume, e cioè se si sia trattato “solamente” dell’incompiutezza, deludente ma in qualche modo occasionale, di un progetto oppure se sia stata ed è metafora del Mezzogiorno, conduce ad una doppia risposta affermativa. É stata l’una e l’altra cosa, con un intreccio di responsabilità a vari livelli, da quello scientifico a quello politico; di “stress” gestionale e intervento sindacale che hanno costretto alla resa quello che doveva essere e per molti versi è stato luogo e borgo dell’innovazione, centro di divulgazione scientifica con ossatura “museale” ma anche incubatore di tante startup di successo, esempio di valorizzazione di un’area paesaggistica straordinaria per troppa incuria e troppo tempo sciaguratamente lasciata a sé stessa.