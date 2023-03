Che fine ha fatto Città della Scienza? Corsi, Falanga e Lipardi ne discutono con Diletta Capissi a Torre del Greco

L’incubatore Stecca propone, giovedì 16 marzo alle ore 17 (in via Calastro 8 aTorre del Greco) la presentazione del libro “Che fine ha fatto Città della Scienza”. Un giallo napoletano o una metafora del Mezzogiorno? Scritto dalla giornalista e sociologa Diletta Capissi e pubblicato da Guida Editori, il saggio vuole essere, si legge in una nota “un incitamento a parlare di Città della Scienza, luogo e borgo dell’innovazione, centro di divulgazione scientifica e museale ma anche “fabbrica” di tante start up di successo, collocato nell’area tanto “disgraziata” di Bagnoli-Coroglio ma comunque entusiasmante per la sua posizione strategica e bellezza paesaggistica. La storia di Città della Scienza è quella della conoscenza, della divulgazione scientifica e dell’innovazione che si sedimenta e si costruisce nel tempo attraverso un intreccio di relazioni. Un parallelismo con Stecca e l’area vesuviana è inevitabile. Un incubatore che nasce in un contesto di archeologia industriale, che fa dell’innovazione tecnologica una leva per lo sviluppo di un’area, quella vesuviana, ancorata a settori economici tradizionali, ma dalle potenzialità ancora inesplose”.

Con l’autrice ne discuteranno il giornalista Ermanno Corsi, l’architetto Giovanni Falanga e il Cofondatore di Città della Scienza e membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Idis, Vincenzo Lipardi.

L’autrice

Diletta Capissi, laureata in Sociologia, è giornalista pubblicista, scrive su Il Mattino sui temi dei giovani, del Mezzogiorno e delle startup innovative. Collabora con Giffoni Innovation Hub per la creazione di progetti e startup in cultura digitale. Nel corso della sua attività professionale, ha partecipato anche a numerose ricerche di carattere socio-economico e territoriale, per conto di primari Enti ed Istituzioni locali e nazionali, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia.

I partecipanti al dibattito

Ermanno Corsi, giornalista e scrittore italiano, cresciuto a Torre del Greco. Ha collaborato con le più importanti redazioni e testate giornalistiche ed stato autore di numerose opere letterarie e saggistiche.

Giovanni Falanga, architetto, già dirigente del Comune di Torre del Greco, è stato autore di progetti di riqualificazione urbana tra cui l’area porto e l’area industriale dei Molini Marzoli.

Vincenzo Lipardi, presidente di Spici. Già cofondatore e Vicepresidente di Campania NewSteel, Cofondatore di Città della Scienza e membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Idis, negli anni è stato Consigliere delegato e Segretario Generale. Presidente di “Ecsite la rete europea dei Science Center e musei della scienza”. Ha ricoperto diverse cariche istituzionali in profili inerenti l’innovazione e la cultura digitale.