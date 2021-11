Che l’ISIS si sia ridotto a prendere di mira Di Maio è una notizia rassicurante, come pure la pretesa di invadere Roma 

Se la terribile organizzazione terroristica minaccia un personaggio tanto insignificante e poco rappresentativo vuol dire che è in precipitoso declino e non più così pericolosa. Anzi, dovrebbero esultare che l’occidente abbia uomini minuscoli alla guida della politica estera. Che sia lo scherzo di un buontempone islamico? O qualcuno ha messo in giro la diceria in modo che il suo leader appaia più importante? Nel mirino di tali gruppi criminali di solito ci sono uomini che guidano il mondo. La politica italiana ha preso sul serio le minacce ed espresso solidarietà al ministro. Ma nessuno è in pericolo.

Hanno ordinato una bambina a una signora ucraina che ha messo a disposizione il proprio utero, poi hanno disdetto

È come acquistare una mercanzia attraverso Amazon. Mentre il pacco viaggia, ci si ripensa e si rifiuta. Ora si può fare anche con gli esseri umani, con una bambina appena nata. Si chiama maternità surrogata, ma è una porcheria di cui la società deve vergognarsi e cancellarla. “Volevamo un figlio”, si giustificano gli acquirenti. “Poi ci siamo accorti che non ce la sentiamo di crescere una bimba che non è nostra”. Questo caso vomitevole ci deve far capire che l’utero in affitto non è una conquista della scienza, ma uno schifo. Ora che ne faranno? Per recuperare le spese, la metteranno all’asta?

Com’è possibile uccidere un figlio per fare soffrire la moglie? Cos’è successo agli uomini per essersi ridotti così?

Aveva 10 anni, povero bambino, e stava correndo incontro al padre per abbracciarlo. Lui ha ricambiato quello slancio d’amore con una coltellata alla gola per punire la moglie che voleva lasciarlo. Quando ci si comportava in modo così disumano, si diceva: “peggio di un animale“. Oggi non più perché gli animali si offenderebbero. Loro pur di difendere la prole non esitano a immolarsi. “Per chi ci avete preso, per uomini?”, direbbero se potessero parlare. Altri umani che lo giudicheranno gli infliggeranno una pena mite perché, pover’uomo, è infermo di mente. È il cambiamento climatico?

Che egoisti questi italiani! Non approvano il reddito di cittadinanza perché c’è chi ne beneficia senza averne diritto

Ma c’è anche chi non trova occupazione o non è in grado di lavorare. Non è giusto né umano che in un paese opulento dove la ricchezza è così diffusa ci sia chi muore di fame. Il nostro è particolarmente corrotto ed è normale che ci sia chi sfugge ai controlli. Nessuno si scandalizza, però, se milioni di evasori fiscali mandano soldi in notevole quantità nelle banche straniere, se consideriamo buoni anche i soldi sporchi e riciclati, se le strade sono piene di buche appena rifatte perché asfaltate con materiale scadente, se ogni giorno operai muoiono sul lavoro per risparmiare sulla prevenzione.

Quanto durerà il matrimonio di Harry e Megan? Chissà se i bookmaker ci consentiranno di scommettere sulla fine

Era facilmente prevedibile che più che principessa e duchessa del Sussex prima o poi l’attrice si rivelasse una sgallettata americana. È accaduto prima del previsto. Chissà quando se ne renderà conto il marito, che è riuscita a manipolare fino a convincerlo di appartenere a una famiglia reale ma razzista da cui lo ha allontanato. Ha esagerato un po’ troppo. Dopo avere mancato di rispetto a Sua Maestà e litigato con tutto il parentado, ha lanciato false accuse ai giornali e adesso rischia di finire in tribunale con l’accusa di spergiuro. Per fortuna, c’è poi la regina a rimettere tutto a posto.

Che l’intenzione sia di abolire la scuola in modo che gli ignoranti – bella riserva di voti – non si sentano discriminati?

Del resto, tutti hanno il diritto di non sapere, anche gli elettori non solo chi fa politica. I privilegi debbono essere di tutti o di nessuno. Ma non sanno come fare. Sono più bravi a criticare che creare. Persino distruggere gli viene difficile. Non è il primo tentativo. Ce ne sono stati diversi in passato. Ancora oggi si continua a tentare. Un bel colpo sulla cultura è l’imminente l’abolizione dello scritto alla maturità. Ci sarà il vantaggio di evitare gli imbarazzanti errori nei quesiti. Il passo successivo sarà la soppressione degli orali. Tanto, ora che si trova tutto su internet, che bisogno c’è di studiare?

A una deputata no vax è consentito l’ingresso a Montecitorio, ma non nell’emiciclo, solo nelle tribune del pubblico

Significa che non può contagiare i colleghi, ma i cittadini, sì. Di indossare la mascherina non se ne parla nemmeno. Fu persino espulsa dal M5S dove era stata eletta. Perché un giorno disse che la vaccinazione obbligatoria dei bambini era un genocidio di innocenti. Era una donna colta e normale finché scoprì che andare controcorrente era l’unico modo per ottenere una visibilità che altrimenti non avrebbe avuto. Come i sanitari in cerca di popolarità. Come il figlio di Bob Kennedy, che nessuno si fila in USA e viene a fare il ribelle da noi. Ma i parlamentari non dovrebbero dare l’esempio?