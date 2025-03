Che piaccia oppure no, il re non è nudo

L’ultima iniziativa di Putin ha preso forma ieri, e consiste nel mettere a ferro ignique, come dicevano nell’Urbe, l’ Ucraina. Oggi si dice sottomettere con il ferro e il fuoco, riferendosi alla strategia di guerra che prevele la rasa al suolo di quanto insiste sul suolo del paese nemico e di non fare prigionieri ma un massacro sia di militari che di civili. Mettendo da parte cinismo di maniera e negazione della realtà, entrambi frutto del rifiutarsi di ammettere la gravità di ciò che, un pò dappertutto, sta succedendo. Oramai a livello planetario, se non è di evidenza sfacciata, almeno per fatti concludenti, bisogna rassegnarsi, tutti e nessuno escluso, che I paesi che compongono il mosaico Mondo stanno già mettendo in pratica alcuni comportamenti che sono tipici di una economia di guerra. Può aiutare a rendere più esplicita quest’ ultima considerazione la riflessione che, già da tempo, diversi stati, non solo per encomiabile prudenza, mettono la domanda e l’offerta sotto il condizionamento di comportamenti che hanno ben poco della loro linearità. Si aggiunga il venir meno del rapporto causa-effetto originato dallo stato prima descritto e il tutto torna. Con l’aggiunt ache esso è un forte marcatore dei sistemi socio economici occidentali. Per indicare quanto accennato sopra con nome e cognome, è necessario evidenziare che sono saltati molti capisaldi dell’organizzazione sociale e economica dei paesi coinvolti, cioè quasi tutti. A partire dalle regole di bilancio, alla fiscalità e a altri “paletti” della recinzione che, in tempi normali, contiene l’agire di un popolo con in testa i suoi Governanti. Solo per scaramanzia, oggi che è domenica, è meglio fermarsi a quanto innanzi descritto. La situazione, con ogni probabilità, ha già superato il livello di guardia attuale.

Del resto anche Pasqua, evento assurto a simbolo di pace per eccellenza, non è dietro l’angolo e le colombe, sia della pace che gastronomiche, stentano a presentarsi. Del che è verbale, purtroppo.