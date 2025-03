Che tempi! Che costumi!

La versione originale dell’esclamazione riportata in testa fu profferita varie volte nell’attivitá forense da Cicerone. Essa suona “o tempora o mores!”, dove mores può essere inteso anche nel senso di moralità. Nelle righe che seguono è per l’appunto a questa traduzione “ad sententiam”, come avrebbe precisato l’antico e ancora citato Retore dell’antica Roma, mentre gli attuali prosecutori della sua arte oratoria dicono perlopiù “a braccio”. Le righe scritte fin qui servono allo scopo di dare chiarimenti, seppure in quantità minima, di quanto sta accadendo nella parte del mondo definita Occidente. Si può credere a ragion veduta che quanto di più che disdicevole hanno fatto venerdì scorso Trump e Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca, sia noto alla maggior parte degli ospiti del mondo. Dando per

scontato che lo spettacolo che ha dato il presidente degli Usa in quel frangente sia stato quanto meno osceno e come tale considerato dal mondo dei telespettatori, anche ciò che ha fatto Zelensky, non solo quel giorno, ma anche nei successivi, non dá l’idea che il Presidente Ucraino sappia fare buon uso dei rudimenti di comportamento diplomatico che un Capo di Stato dovrebbe comunque osservare.Tradizione vuole che tra le espressioni attribuite a Cicerone e che ancora oggi vengono riprese, ci sia anche “è libero chi lo è anche dal bisogno”, altrimenti quando dovrà chiedere qualcosa, il suo atteggiamento non differirerà molto da quello di chi spera di ottenere quanto vorrebbe con il cappello in mano. Il fatto: il Capo di Stato che da tre anni e più sta resistendo alla follia composta da morte e distruzione messa in atto dallo Zar fuori tempo utile, con vigliaccate note a tutta l’umanità, ha dichiarato di essere pronto a riprendere il dialogo con il Biondo Presidente a stelle e strisce. Tutto ciò per tentare, per il suo tramite, di arrivare a un accordo di massima che faccia quanto meno cessare il fuoco. È credibile che un passo del genere avrebbe dovuto farlo Trump, essendo stato senza dubbio quel Tycoon a spargere benzina sul fuoco. In Alice nel Paese delle Meraviglie la piccola protagonista si imbatte in personaggi singolari che immaginano che il mondo debba girare a rovescio. Con la differenza che tanto avveniva in una favola.

P.S: l’autore della stessa, il matematico inglese Lewis Carroll, soffriva di disturbi mentali. Ogni riferimento è puramente casuale.