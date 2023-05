Checco Zalone, il nuovo one-man-show si conferma l’evento teatrale dell’anno

Si è confermato l’evento teatrale dell’anno il nuovo one-man-show ‘Amore + Iva’ di Checco Zalone (scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino): la prima parte del tour si è conclusa facendo registrare ovunque il sold-out, dalle 22 date agli Arcimboldi di Milano alle 14 del Brancaccio di Roma, dalle 7 all’Augusteo di Napoli alle 6 del Colosseo di Torino fino alle 2 date all’Arena di Verona. Per un totale di oltre 250mila biglietti venduti fino a oggi. Ma il tour dei record, prodotto da Arcobaleno Tre e Mzl, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, terminerà il 9 di ottobre al Mediolanum Forum di Assago. ‘Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani. Checco Zalone porta in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di se stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività. Non mancheranno, nello spettacolo, riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Sul palco, con lui 4 musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso), due performers (Alice Grasso e Felicity) e Maurizio Bousso.