“Cheerleader” il nuovo singolo di Boro con il rapper MamboLosco

Milano, 3 dic. (askanews) – “Cheerleader” è il nuovo singolo di Boro in collaborazione con il rapper MamboLosco disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali per Emi Records / Universal Music Italia.

Dopo aver collezionato 9 dischi di platino, 1 disco d’oro, oltre 310 milioni di stream e più di 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli LENTO e NENA che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di Suavemente (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che ha consacrato BORO BORO a livello internazionale – e dai suoi ultimi singoli “Delincuente” in collaborazione con Elettra Lamborghini e “Coco Chanel” con la star argentina della musica latin Oriana, dopo il travolgente successo di “Cadillac” in collaborazione con ARTIE 5ive, l’artista multiplatino annuncia il nuovo brano “Cheerleader”.

Prodotta da Andry The Hitmaker, “Cheerleader” consolida la grande sintonia tra Boro e MamboLosco, i due artisti guidati dal desiderio di creare una traccia irriverente destinata al mondo dei club, dopo i successi di “Lento” e “Twerk” e dell’album “Caldo”, tornano a collaborare creando una hit dal successo garantito.

“Cheerleader” unisce il mondo urban al reggaeton, una commistione di generi di cui Boro è tra i massimi esponenti in Italia grazie alla sua credibilità anche all’estero. Il brano, scanzonato e ironico, è destinato a diventare un pilastro nei club italiani.