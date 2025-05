Chery, obiettivo Maserati per un ingresso nel mercato europeo

Chery punta a espandersi oltre i confini cinesi con uno sguardo deciso verso l’Europa. L’obiettivo non è solo esportare i propri marchi, ma anche acquisire brand storici del Vecchio Continente, come Maserati. Non è la prima volta che emergono indiscrezioni in tal senso: nei mesi scorsi si era parlato di una possibile produzione in Italia, con contatti avviati anche con il Governo Meloni. Alla fine, però, il progetto non si è concretizzato: Chery ha preferito spostare l’assemblaggio in Spagna.

Il fascino di Maserati, con la sua lunga tradizione, resta intatto agli occhi del colosso cinese, che è ben consapevole anche delle difficoltà attuali del marchio italiano. Intanto, Chery sta già muovendo i primi passi nel mercato europeo attraverso i brand Omoda e Jaecoo: il primo rivolto a un pubblico giovane, il secondo agli appassionati di Suv.

Ma l’ambizione di Chery non si ferma qui. Tra gli obiettivi della casa cinese c’è anche Jaguar Land Rover, il celebre marchio britannico controllato dal gruppo indiano Tata. Tra le due aziende è già attiva una collaborazione che si sta facendo sempre più solida. Lo dimostra la firma, a giugno 2024, di una lettera d’intenti per la concessione in licenza del marchio Freelander alla nuova joint venture tra Chery e JLR, nata per produrre veicoli elettrici in Cina.