Chery pronta al debutto in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Chery annuncia ufficialmente il lancio del suo brand principale, Chery, sul mercato italiano per il prossimo giugno. Puntando sulla tecnologia ibrida come pilastro centrale, Chery introdurrà una gamma di prodotti votati alla sostenibilità e all’eccellenza tecnologica. In sinergia con gli altri brand del Gruppo – Omoda & Jaecoo, Lepas e il prossimo iCAUR – Chery guiderà la creazione di una gamma completa di New Energy Vehicles (NEV).

L’ingresso di Chery in Italia nasce da una profonda comprensione della transizione energetica europea e rappresenta una mossa chiave nell’espansione globale del Gruppo.

Come “parent brand” con una solida eredità tecnologica, Chery vuole essere ambasciatore dei valori “Green, Technology, Family and Companionship” (Sostenibilità, Tecnologia, Famiglia e Vicinanza). Il marchio è pronto a servire un ampio spettro di utenti: dai giovani alla ricerca di una mobilità personalizzata alle famiglie che necessitano di un partner di viaggio affidabile. L’offerta sarà completa, spaziando dai modelli compatti di segmento A fino alle soluzioni (flagship) a 7 posti.

La fiducia di Chery nel mercato italiano poggia sulla forza del Gruppo a livello mondiale. Nel 2025, infatti, Chery ha raggiunto lo storico traguardo “Dual 500”: si è posizionata al 233° posto nella classifica Fortune Global 500 e ha confermato per il 23° anno consecutivo il primato come principale esportatore cinese di auto passeggeri, con oltre 1,34 milioni di unità esportate nell’anno.

