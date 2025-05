Chi di dazi ferisce…

Con buona probabilità, nemmeno Erasmo da Rotterdam, che con l’argomento aveva una buona dimestichezza, avrebbe saputo codificare il tipo di follia che affligge Donald Trump. Ormai da 100 giorni è presidente, per la seconda volta, degli USA. A tal proposito è cosa buona e giusta sottolineare agli americani che errare é umano, mentre perseverare nel medesimo atteggiamento è opera del diavolo. Ormai, da tempo immemore, quella malattia si è sistemata, con animo di rimanervi in pianta stabile, nella mente del fùhrer a stelle e strisce. È un tipo di follia, la sua, tra i più pericolosi che si conoscano. Tratto saliente di tale patologia, é che si manifesta inculcando in chi ne è colpito la convinzione di essere onnipotente. Se ne trovano casi documentati già nell’antica Roma, uno per tutti quello dell’ imperatore Caligola. Questi, tra le tante che ne fece, arrivò a chiedere al Senato di nominare il suo cavallo Incitatus membro del loro consesso. Il tycoon di la dall’ Atlantico si é posto obiettivi molto più importanti di quelli dell’imperatore romano appena citato: in primis, l’essere considerato da tutti i suoi parigrado il capo del mondo e, in tempi brevi, darsi da fare per essere riconosciuto tale anche formalmente. Non risparmia alcuna mira: il più recente dei suoi propositi di conquista è il Canada, azione che l’esaltato di Washington definisce un’ulteriore normale annessione agli altri 50 stati che compongono the United States of America. Nel frattempo, mentre The Blond si crogiola in tali fantasie, i provvedimenti che nel si è affrettato a firmare fino a oggi, cominciano a produrre i loro effetti, più che mai negativi. Primi fra tutti, quelli che stanno dando il via libera e non stop l’applicazione di dazi sulle importazioni in genere. Le percentuali di quella tassa sui prezzi base, ognuna diversa dall’altra in base a parametri soggettivi e oggettivi, sono a dir poco da capogiro. Si pongono fuori da ogni logica di mercato: in alcuni casi arrivano al 200%, ovvero al raddoppio dei prezzi dei beni percossi, gli stessi praticati quando sono stati acquistati. La manovra sta già dando i primi segnali di quanto comporti, certamente non positivi, e non si fa cosa vana se si aggiunge un’ affermazione usata soprattutto da matematici e fisici. È quella che suona C.V.D. come volevasi dimostrare. Per citare solo uno degli effetti più evidenti basta posare lo sguardo sulla bilancia commerciale del Continente Nuovo per constatare che essa è fortemente inclinata sul lato negativo. Ancora una volta è stata la prudenza più che giustificata con cui hanno agito i diversi operatori commerciali. Man mano che il proposito punitivo del libero commercio vagheggiato dal Gran Gabelliere prendeva consistenza, gli importatori hanno incrementato, come il mercato suggerisce, il ritiro di merci dai paesi colpiti dai dazi punitivi. Il disavanzo commerciale é balzato in alto in maniera esponenziale.

Il conseguente aumento dei prezzi al consumo non si è fatto attendere e con esso il rallentamento, in alcuni casi l’ inversione di tendenza, del trend appena positivo che stava dando i primi segni di se. E il mandato al cow boy di N.Y è solo all’inizio. Alla fine, se e quando ci sarà, saranno pochi i paesi del mondo che non dovranno leccarsi le ferite, come fanno di solito gli animali in circostanze analoghe. Agli elettori di Trump, presi singolarmente, andrebbe rivolto l’invito a pedalare, visto che hanno ottenuto la bicicletta che desideravano.

Attenti a non forare, che sono ancora all’inizio della avventura. Il termine è abbinato a Trump, vero e proprio avventuriero old style.