“Chi è chi”, il progetto ibrido di libro e gioco di società

Roma, 16 giu. (askanews) – Dopo una lunga esperienza nella letteratura e nella saggistica militante, D Editore entra per la prima volta nel mondo del gioco da tavolo con Chi è chi: un progetto ibrido e polimaterico, che mescola riflessione politica, esercizio narrativo e provocazione editoriale.

Ideato dal pluripremiato studio di game designer We Are Muesli, il gioco permette di esplorare un universo narrativo stimolantissimo. Per questo motivo, è stato ingaggiato lo scrittore Stefano Tevini per ideare una raccolta di racconti inediti per farci entrare ancora di più nell’universo di gioco: il tutto è infatti ambientato nel Mondo dello Schloss, un universo distopico, sorvegliato, stratificato, che rappresenta il primo tassello narrativo di una nuova proprietà intellettuale su cui la casa editrice tornerà nei prossimi mesi.

Il nucleo dell’esperienza si fonda su un meccanismo di profilazione psicologica che giocatrici e giocatori saranno chiamati a compilare nel corso delle prove. Ma il fine non è la vittoria: Chi è chi non ha vincitori né punteggi. È un gioco che classifica, archivia, legge e restituisce un’identità secondo logiche impersonali e arbitrarie. Chi giocherà si ritroverà così immersa o immerso in una macchina narrativa capace di interrogare e osservare.

Per raggiungere questo risultato, Chi è chi è pensato come un’esperienza multimediale: nato come rielaborazione dell’escape room WER IST WER, sempre progettata da We Are Muesli, Chi è chi è dotato anche di un’articolata applicazione online, in cui video, audio e contenuti di varia natura arricchiscono e approfondiscono la dimensione ludica e narrativa del gioco. Escape room, ambiente digitale, libro-game, universo narrativo: Chi è chi è un progetto che ambisce a svilupparsi in diverse direzioni.

Chi è chi rappresenta quindi una nuova traiettoria per D Editore: un passaggio dal testo alla simulazione, dalla teoria alla finzione, mantenendo intatta la sua vocazione alla critica radicale dell’identità, del potere e dei dispositivi di controllo.

Gli elementi chiave del progetto: * Un gioco narrativo atipico: la forma ibrida, tra libro-game e gioco di società, riesce con la sua struttura narrativa a far immergere i giocatori e le giocatrici non con domande, ma con prove e trappole psicologiche; * Una riflessione sui sistemi di profilazione: l’analisi del comportamento di giocatrici e giocatori spinge non a “capire chi si è”, ma a sentire sulla propria pelle la sensazione di essere schedati; * Una serie di prove: Chi è chi, dopotutto, è un gioco, e le sue sfide, oltre a scatenare riflessioni, riesce a intrattenere per decine di ore! * Un’ambientazione inedita, che inaugura una nuova IP targata D Editore: il Mondo dello Schloss. Un universo distopico, iperburocratico, in cui il controllo delle identità è legge, e la fiction si fonde con l’analisi sociale.

Cosa aspearsi da Chi è chi: Chi è chi è un gioco narrativo atipico, a metà strada tra quiz psicologico, dispositivo performativo e oggetto editoriale. Non presenta regole esplicite, ma invita il lettore-giocatore a entrare attivamente in un sistema di interrogazione, valutazione e classificazione. Il gioco si struttura come una sequenza di interrogatori di natura investigativa, che svelano piano piano i vari dettagli dell’universo di gioco. A queste componenti ludiche si affianca un apparato narrativo di racconti firmati da Stefano Tevini, che arricchiscono l’immaginario e suggeriscono un possibile ambiente espanso: il Mondo dello Schloss. Chi è chi si colloca all’incrocio tra editoria sperimentale, critica sociale e gioco psicologico, tracciando i primi contorni di una nuova IP narrativa sviluppata in collaborazione tra We Are Muesli e D Editore.