Chi è devoto a San Gennaro? Mercoledì 19 si presenta la video installazione di Stefano Gargiulo

Mercoledì 19 giugno alle ore 10,30 si terrà la presentazione in anteprima (riservata alla stampa) di Chi è devoto a San Gennaro? la nuova video installazione prodotta e promossa da D’Uva srl, l’azienda che gestisce il museo del Tesoro di San Gennaro, progettata e realizzata da Stefano Gargiulo (Kaos produzioni). L’iniziativa inaugurerà al pubblico il 19 giugno alle ore 12. Inserita in modo permanente all’interno del museo, nella sala della Mitra, la nuova iniziativa va ad arricchire il percorso di visita consentendo al pubblico di immergersi in un racconto speciale delle diverse forme e segni della devozione popolare e delle celebrazioni dei prodigi del Santo.

Alla presentazione interverranno: monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro; Girolamo Carignani di Novoli, Deputazione Cappella del Tesoro di San Gennaro; Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro; Ilaria D’Uva, Ceo D’Uva srl; e Stefano Gargiulo, Kaos produzioni.