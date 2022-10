Chi ha eletto La Russa? Caos in senato per quei 17 voti in più. Berlusconi: Vengono da Renzi e Azione

Chi ha eletto Ignazio La Russa? In Senato, un minuto dopo che il vicepresidente uscente di Palazzo Madama raggiunge il quorum di 105 con tanto di applauso da parte dell’emiciclo, parte la caccia a coloro che non avrebbero dovuto votare il candidato di Fdi e invece l’hanno fatto. La Russa, al primo scrutinio, raccoglie infatti 116 voti: i 66 di Fratelli d’Italia, i 29 della lega e i 2 di Noi Moderati fanno 97, ci sarebbero poi i 19 senatori di Forza Italia ma tra gli azzurri solamente in due, compreso un Berlusconi irritato per i veti di governo, hanno partecipato al voto: “un segnale di apertura e collaborazione – spiega il Cavaliere – ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo”. Mancano, anzi: avanzano 17 voti, che non provengono dal centrodestra ma che sono stati decisivi. Lo stesso La Russa lo sa, e la prima cosa che fa quando prende la parola è “ringraziare chi mi ha votato dall’opposizione”.

Opposizione che ora si guarda in cagnesco, alla ricerca del “colpevole” che però, numeri alla mano, non può essere in un partito solo. Silvio Berlusconi, in Senato, dice che “sapevamo già che La Russa lo avrebbero votato Renzi, Azione e i senatori a vita” ma il Terzo Polo insieme fa solo 9 senatori, poco più della metà, e sicuramente i senatori a vita Piano e Napolitano non hanno votato. Renzi, da parte sua, è sibillino: “Torno a dire che se Letta non ci avesse fatto fuori dalla coalizione oggi Ignazio La Russa non sarebbe presidente del Senato. Il responsabile di tutto questo insisto è solo Enrico”. Rimangono dunque M5S, Pd e Misto, per lo sgomento di molti: “Chi nell’opposizione ha votato il nostalgico del Ventennio?” si chiede il neoparlamentare dei Verdi Angelo Bonelli. Per Antonio Misiani, del Pd “è triste e sconcertante che una parte dell’opposizione – facilmente individuabile – abbia aiutato la destra ad eleggere il Presidente del Senato. Evidentemente stanno lavorando a qualche spregiudicato accordo sottobanco”.