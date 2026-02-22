Chi non è con me, è contro di me: massima ancora valida, con gli adeguamenti del caso

I Vangeli riportano la frase attribuita a Gesù che, in un discorso “alle genti”, espresse la sua verità su una questione dibattuta, quella se chiunque avesse potuto non schierarsi in tema di confessione scelta , Adducendo motivi di ogni genere, il Figlio di Dio fatto uomo concludeva con il definire non proseguibile quel ragionamlento senza peccare per tale condotta. Aggiungeva di seguito che una delle conseguenze di quelle conclusioni era che gli agnostici sarebbero dovuti essere considerati senza indugio nemici di Dio. Ridimensionata a questioni terrene e fatti i necessari adeguamenti l’episodio è ritornato attuale: il Presidente degli USA Trump sta dando in pasto al mondo la sua convinzione che chi non sposa le sue tesi, si collochi ipso facto al di là delle sue frontiere mentali. Come affermare che il resto del mondo è per lui un nemico potenziale. Se non bastasse, il modo di comportarsi del Presidente Disturbato, sottinteso mentalmente, è rivolto anche ai suoi collaboratori di ogni genere. È proprio dell’altro ieri la notizia che quel personaggio, convinto di non essere terreno, ha apostrofato con ogni tipo di ingiuria i membri della corte di giustizia che hanno osato definire privi di efficacia i dazi stratosferici già da tempo da lui applicati. Quella Corte li ha cancellati in quanto ritenuti, anche se non ufficialmente, frutti di una mente malata di schizofrenia, ritenendo quelle “punizioni” pseudo fiscali. Come se tale mossa non fosse bastats, quel terrore delle scienze delle finanze ha emanato nuove percosse fiscali sull’import, ancora più apodittiche di quelle precedentememte invalidate. Di conseguenza, oltre ai continui attentati alla pace mondiale, lo psicopatico a stelle e strisce sta commettendo senza soluzione di continuità veri e propri attentati con grande forza distruttiva all’economia del suo paese e a quelle del resto del mondo. Il perchè è qui di seguito spiegato. La premessa è che i dazi in genere non portano vera ricchezza allo stato che li impone, al più recano un’ illusione finanziaria in danno del paese che li subisce. Oltretutto fiaccano e falsano i mercati internazionali, alterando i meccanismi di una concorrenza sana. Alla fine, sulla distanza, perdono tanto sia chi promuove tale manovre sia chi le subisce. Si trova a proprio agio solo la speculazione, i cui operatori molto spesso ricordano le jene per il loro modo di fare.

Solo per tentare di sollevare la cappa appena descritta che opprime tutto il mondo o quasi, vale la pena ricordare il gabelliere interpretato da Lello Arena in un film comico in costume, ispirato dai romanzi sul Medioevo. Quel personaggio in servizio alla barra che fungeva da barriera per chi avesse voluto entrare nel villaggio, si limitava a sbraitare ripetutament:”chi siete, che portate ? Datemi un soldo”.

Nella grettezza del personaggio, a osservare bene, è tratteggiato il modo di fare di chi ha (avrebbe, ndr) sulle spalle la prima potenza del mondo. Buona domenica, per quel che possa valere nel tempo attuale.