Chi sei, Napoli?: alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo si presenta il progetto artistico di JR

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo portano a Napoli l’artista francese Jr, tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea, con l’opera “Chi sei, Napoli?”, ottavo capitolo delle serie Chronicles. Il progetto dell’artista verrà raccontato alla stampa il 21 maggio alle ore 12.00 alle Gallerie d’Italia in Via Toledo, e alle ore 19.00 l’opera site-specific verrà presentata in Via Duomo di fronte alla facciata della ‘Cattedrale di San Gennaro’, Duomo di Napoli, trasformata in un mosaico di 606 volti locali, incarnando lo spirito comunitario, la resilienza, l’energia e l’anima polimorfa della città.Il programma: ore 12.00 conferenza stampa alle Gallerie d’Italia; ore 16.00 firmacopie catalogo mostra con Jr Gallerie d’Italia; ore 17.00 apertura in anteprima gratuita della mostra Gallerie d’Italia: ore 19.00 inaugurazione opera site-specific Duomo di Napoli.