Chi sei, Napoli? Sul Duomo ritratti di 606 cittadini. JR, alle Gallerie d’Italia la presentazione del progetto

La facciata del Duomo di Napoli, trasformata in un mosaico di volti che raccontano lo spirito comunitario, la resilienza, l’energia e l’anima polimorfa della città: è l’opera site-specific di JR, artista francese portato in città da Gallerie d’Italia, tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea con i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. “Napoli è una delle città più interessanti d’Europa perché la sua vita frenetica, la sua energia non si trovano in nessun altro posto – racconta JR – Per strada, ad esempio, nessuno rispetta il codice ma tutti si prendono cura l’uno dell’altro. La tecnologia non ha disconnesso le persone. Viene da chiedersi per quanto tempo ancora potrà rimanere così. I napoletani sono molto orgogliosi della loro città. Qui c’è una verità che ogni altra città ha perso”. Il progetto si chiama “Chi sei, Napoli?” ottavo capitolo delle della serie “Chronichles”, prima installazione di questo tipo in Italia, con il patrocinio del Comune di Napoli. Pizzaioli, vigili del fuoco, poliziotti, sacerdoti, scrittori, musicisti, turisti, nonne, studenti, ed anche il sindaco Gaetano Manfredi hanno scelto come farsi rappresentare, raccontando la loro storia in italiano o in napoletano. I ritratti assegnano pari dignità a ogni persona coinvolta. Le registrazioni vocali sono disponibili sul sito jrchronicles.net. Nel settembre 2024 JR ha iniziato a Napoli un’esplorazione profonda, protagonisti 606 cittadini della Sanità, Piazza Dante, Fuorigrotta, Mergellina, San Giovanni a Teduccio, Piazza Cavour e Borgo di Sant’Antonio. Ad affiancare l’installazione anche una mostra alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo (fino al 5 ottobre), dove si può rivivere il “dietro le quinte”. Esposti anche i tre murales della serie “Chronicles”, realizzata in Francia (Chroniques de Clichy-Montfermeil), a Cuba (Las Crónicas de Cuba) e in USA (TheGun Chronicles: A Story of America). Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, afferma: “È stato straordinario tornare a lavorare con JR, artista e fotografo tra i più magnetici, conosciuti e seguiti, in un grande progetto di arte collettiva che dalle Gallerie d’Italia di via Toledo coinvolge tutta Napoli”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che alle 19 inaugurerà l’opera al Duomo, sottolinea: “L’arte pubblica ha un grande valore per le città, culturale e sociale, che va ad arricchire il patrimonio artistico di Napoli già di per sé straordinario. E così, anche i luoghi di culto possono, proprio attraverso l’arte pubblica, esprimere nuovi significati e diventare veicolo di messaggi collettivi estremamente evocativi. La facciata del Duomo di Napoli diventa un caleidoscopio di umanità e rappresenta, verso l’esterno, le anime della città. I ritratti, ed è stata una bellissima esperienza prendervi parte, incontrano lo spazio urbano”. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, dichiara: “la facciata del nostro Duomo grazie a questa iniziativa non sarà solo una parete decorata, ma un respiro collettivo, un mosaico di umanità che ci ricorda che siamo un popolo incammino”.