Chi si loda si sbroda. E rischia di perdere non solo il consenso, ma anche la credibilità

Pubblicità e propaganda sono due attività piuttosto diffuse nel mondo animale. I due termini sono il modo di esprimere con maggior precisione il concetto di promozione. Per esso si intende la materiale attività di supportare l’affermazione di persone e cose e anche di se stesso quanto più è possibile. Ciò premesso, un esempio cult di trasmissione pubblicitaria via etere è stata Carosello, vaso di Pandora della comunicazione di un Italia protesa a risollevarsi dalla distruzione della guerra. Di tutt’altra qualità, se tale termine potesse ancora essere utilizzato nel caso specifico, sono molte quelle trasmissioni che vorrebbero accampare, senza averne titolo, di essere discendenti della gloriosa Tribuna Politica di quando in Italia le trasmissioni televisive non erano ancora a colori. Essa portò per prima quell’ argomento in maniera pressoché asettica- la professionalità di Jader Jacobelli non ha avuto simili nei successori- nelle case degli italiani. Succede che il garbo che si ritrova in un bambino quando sfoggia un sorriso per un bel voto ricevuto a scuola, molto spesso, con la trasformazione di quest’ultimo in un adulto, degeneri in una sguaiata quanto fastidiosa esaltazione del proprio ego, espressa solo fine a se stessa.Tutto quanto innanzi accennato vorrebbe essere una chiave per interpretare la comunicazione non veritiera di chi dovrebbe avere a cuore le sorti dell’Italia. Non solo nel Paese, ma un pò dovunque, l’ atteggiamento appena descritto, simile a quello del pavone quando fa la ruota, sta divenendo sempre più adottato. Altrettanto accade oltre i confini nazionali, quando due capi, quella del Governo italiano e quella della Commissione europea, inizino a cimentarsi, anche se a distanza, in suonate a quattro mani che ricordano, seppur da lontano, i comportamenti narrati da Dante nel Paradiso della Commedia. Due santi, devoti l’uno di San Domenico e l’altro di San Francesco, fanno ciascuno l’ elogio di quello venerato dall’altro. Ursula di Bruxelles e Giorgia di Roma devono averne fatto evidentemente tesoro. Ancora una volta chi segue le sorti dello Stivale e le azioni di quanti tentano di gestire la soddisfazione delle esigenze della sua popolazione, non sarà rimasto particolatmente convinto dalle performance della Signora Primo Ministro. Intervenuta a Milano come ospite d’ onore alla riunione annuale di Assolombarda, la locale espressione di Confindustria, anche se c’era da aspettarselo, la sua pièce non si è conquistata applausi a scena aperta. Il motivo: gli imprenditori di quella regione, precisamente quelli del settore manifatturiero, che da soli realizzano un quarto o il 25% che dir si voglia del totale nazionale, sono sembrati essere appena giunti dal Polo Nord, tanto freddo è stato il loro comportamento nei confronti dell’ importante ospite. Non poteva andare diverrsamente. L’ attuale compagine di Governo fin’ora con le parti sociali, quindi le rappresentanze datoriali, le sigle sindacali e le famiglie, non è andata molto al di là della maniferstazione di buone intenzioni. Oggi si terrà il Consiglio dei ministri e, almeno da quanto è dato conoscere, a parte il differimento di quattro mesi del termine per la ratifica del MES, altri provvedimenti strategici non sembrano essere all’ordine del giorno. Quindi non sarà “come un colpo di cannone” del genere di quello citato da Rossini ne Il Barbiere di Siviglia, cioè in grado di scuotere gli animi degli italiani con il varo di almeno un provvedimento legislativo che faccia partire per le ferie, quelli che lo potranno fare, con il cuore alleggerito, anche se giusto quanto basta e non di più. Come per gli ultimi trascorsi, anche quest’ anno la politica ha dichiarato che quest’anno non andrà in ferie. Se son rose fioriranno e con esse anche le spine: sono in dotazione.