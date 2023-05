Chi sono gli imprenditori della conoscenza

Gli imprenditori della conoscenza:

• Costruttori di fiducia.

• Considerano la creatività del personale e la capacità di innovazione come i principali fattori di produzione.

• Trattano i clienti come partner e i lavoratori della conoscenza come generatori di reddito.

• Creano reti informali di alleanze e raramente agiscono da soli.

• Gli imprenditori sono tradizionalmente visti come individualisti. Gli imprenditori della conoscenza di solito emergono da una rete di idee e persone complementari.

• Creano e gestiscono relazioni laterali (cioè dove non c’è autorità e non ci sono ordini).

• Abbattono le barriere create dall’uomo (culturali, istituzionali e geografiche) che impediscono la condivisione della conoscenza.

• Costruiscono ponti con comunità e Paesi diversi.

The Knowledge Entrepreneurs:

• Trust builders.

• See creativity of staff and the capacity of innovation as the primary production factors.

• Treat customers as partners and knowledge workers as revenue creators.

• Design informal networks of alliances: knowledge entrepreneurs rarely act alone.

• Entrepreneurs are traditionally seen as individualists. Knowledge entrepreneurs usually emerge from a network of complementary ideas and people.

• Forge and handle relationships that are sideways (i.e., where there is no authority and no orders).

• Tear down the man-made barriers (cultural, institutional, and geographical) that prevent knowledge sharing.

• Build bridges to different communities and countries.

