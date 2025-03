Chia-Jung Lee: il soprano taiwanese che ha scelto l’Italia e sogna il palcoscenico del San Carlo

“Cantare al Teatro San Carlo di Napoli e’ il mio sogno da sempre”. Cosi’ Chia-Jung Lee, soprano taiwanese oggi direttore della Corale San Gaetano di Verona, sintetizza all’AGI il suo legame profondo con l’Italia, il Paese che l’ha accolta e in cui ha scelto di costruire il proprio percorso artistico. Arrivata a 19 anni da Shuilli, piccolo paese di 15mila abitanti nel cuore di Taiwan, Chia-Jung e’ partita inseguendo il Belcanto. A guidarla, il desiderio di studiare con Chu Tai-Li, la maestra coreana che aveva debuttato proprio al San Carlo. “Volli venire in Italia perche’ e’ il Paese della Lirica – racconta – e con lei avrei potuto imparare davvero. Non conoscevo l’italiano, ma non volevo perdere quell’occasione”. Dopo un primo tentativo fallito a Verona, si iscrive a Rovigo e affronta ogni giorno viaggi su un treno regionale con sole tre carrozze: “Partivo col buio e tornavo col buio. Quando mi addormentavo, i capotreno mi svegliavano per dirmi che ero arrivata. Mi conoscevano tutti”. Il Conservatorio lo terminera’ dopo sette anni, per poi conseguire anche la laurea. “Avrei potuto prenderla in due, ma ho preferito farla in quattro. Noi stranieri vogliamo restare a studiare il piu’ possibile”, spiega. Nel 2015 la svolta imprevista. Chiamato un idraulico, scopre che e’ anche presidente della Corale San Gaetano del Pozzo: “Mi senti’ cantare e, qualche giorno dopo, mi propose di dirigere il coro. Non l’avevo mai fatto. Chiesi di assistere alle prove, poi accettai”. Oggi Chia-Jung dirige una corale di oltre 20 elementi, si e’ esibita in vari teatri italiani ed e’ tornata piu’ volte a cantare in patria, anche al Teatro Nazionale di Taiwan nel ruolo di Lauretta in Gianni Schicchi di Puccini. “Ma il sogno resta quello: esibirmi al San Carlo di Napoli. Li’ dove ha debuttato la mia maestra. Li’ dove tutto ha avuto inizio”, ribadisce.