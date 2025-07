Chiacchiere tra vicini di ombrellone o di podisti in pausa nella stessa baita

Per gli italiani quest’anno non sarà ricordato come uno di quelli più agevoli tra gli ultimi. Va ricordato comunque, non fosse per altro che non avrà consentito di trascorrere le meritate ferie in completo relax. Sono infatti molti i pungoli che non faranno godere l’attesa pausa di riposo. In particolare ce n’è uno che, purtroppo, in passato ha sorpreso quanti, alla fine dello stesso, sarebbero voluti tornare al loro posto di lavoro. Si tratta dei cancelli della fabbrica dove ogni giorno hanno svolto il loro lavoro per le ferie, chiusi a doppia mandata, spesso sine die.

Contemporaneamente o a distanza di poche ore, avrà modo di leggere un comunicato diretto a lui personalmente, di solito via e mail, che preavvisa il ricorso dell’azienda alla cassa integrazione guadagni o a altro tipo di ammortizzatore sociale. Non sarà una doccia fredda per chi si trova nelle condizioni descritte nelle prime righe di questa nota, ma sara comunque di forte impatto. In Italia il comparto maggiormente interessato da performances negative è quello dell’ automotive, con contrazione della produzione a doppia cifra percentuale. A sua volta, essa è da attribuire al marcato calo delle vendite di automobili, in special modo in tutto l’Occidente. È spiacevole ammetterlo, ma è d’obbligo segnalarlo, che secondo le riviste di settore la qualità delle auto tricolori non è riuscita a tenere il passo di quella delle autovetture di provenienza extra UE, quelle orientali soprattutto. Si aggiunga a ciò l’ effetto che il timore diffuso delle misure fiscali, i dazi per l’appunto, che il Presidente degli USA ha deciso di imporre sulle merci provenienti da ogni dove, provocano molto più del disagio dovuto a un apodittico incremento dei prezzI. Essendo ancora, incredibile ma vero, in fase di contrattazione l’entità della misura nazione per nazione, non permette alle aziende di elaborare un listino in base a una quantificazione dei costi, al momento del tutto ballerina. L’argomento dazi, per gli Italiani, continuerà a tenere banco, soprattutto per quanti hanno all’attivo un buon numero di primavere. É tra di loro che è rimasta in mente con maggiore nitidezza, l’ultimo periodo di vigenza di quei prelievi del Fisco dacché i rapporti commerciali hanno assunto carattere continuativo, anche all’interno di uno stesso paese. Vale a dire da quando gli stessi iniziarono a essere sistematici. L’antica espressione che definisce il prelevare soldi a un cittadino

da parte dell’Erario, percuoterlo, era, in principio, riferito proprio dai dazi. Essi venivano applicati pressoché su tutto quanto era oggetto di contrattazione. Il primo del mese prossimo il Paese, come al solito, chiuderà per ferie, in molti casi per l’intera sua durata. Guai a chi volesse accorciare quel periodo. In campagna, di fronte a situazioni del genere, sfoderano senza indugio il detto:”abitudini non mettere, abitudini non togliere”. Quindi possono iniziare le prove costume, con l ‘animo da Tarza del parco del quartiere.