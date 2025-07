Chiadò “Resta l’amaro in bocca ma non sono deluso”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “E’ stata una gara con due ingressi negli otto: l’amaro in bocca resta perché l’obiettivo era andare a medaglia, si poteva fare un po’ meglio ma non la definirei una giornata deludente”. Lo ha detto il ct della Nazionale di spada, Dario Chiadò, dopo l’eliminazione ai quarti del Mondiale di Tbilisi di Fiamingo e Santuccio nella prova individuale. “Ora si lavorerà per la gara a squadre, deve prevalere la voglia di rivincita sull’avvilimento, è questo il mio lavoro”, ha aggiunto Chiadò.

mc/mca2