Chianese (Gruppo Carbone): ‘Cfo è collante in azienda, non sostituibile da macchine’

(Adnkronos) – “Determinate competenze non possono essere sostituite dalle macchine anche e oggi il cfo ha un ruolo importante che è quello di diffondere la tecnologia all’interno dell’azienda. L’evoluzione del nostro ruolo sta proprio qui, nella diffusione della cultura digitale all’interno dell’azienda, nel supporto su questo percorso. Il Cfo deve andare nei diversi dipartimenti dell’azienda, dare supporto e fare da collante all’interno dell’impresa”. Lo ha detto Ferdinando Chianese, Cfo Gruppo Carbone, intervenendo nel corso del panel ‘La digitalizzazione vista dal lato “financial”: come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del cfo’, all’interno del Forum Financial 2022 in corso presso il Palazzo dell’informazione dell’Adnkronos. L’evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione.