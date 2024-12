Chiara Anicito, attrice e content creator con oltre 3 milioni di follower, in scena al teatro Acacia

Chiara Anicito e la sua “Cammela”, la mamma siciliana più famosa dei social, arrivano a Napoli. Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 18, l’attrice e content creator con oltre 3 milioni di follower sul web, debutta al Teatro Acacia (via Raffaele Tarantino, 10) col suo spettacolo comico “Cammela e il gruppo delle mamme”.

Cammela (ossia Carmela, con una doppia emme sicula), moglie di Placido, madre di Santino e Agatuccia, è una vera e propria icona del web. I social impazziscono per lei. E per Chiara Anicito, la formidabile attrice comica che dà volto a questa divertentissima madre siciliana. Così divertente e amata che il passo da Internet ai palcoscenici di tutta Italia è stato breve.

Classe 1987, catanese trapiantata a Milano, Chiara Anicito è una giovane e poliedrica artista: comica, attrice, cantante, doppiatrice, speaker radiofonica e…mamma pure nella vita reale. Da sempre votata al mondo dello spettacolo e alle arti performative, Chiara è salita alla ribalta grazie alla sua maschera più famosa, Cammela. Con questo personaggio amato da famiglie e bambini, è stata tra i comici di punta del Laboratorio Artistico di Zelig, vincendo il Premio “Charlot” (prima donna comica a riuscirci in 34 edizioni), il Festival del Cabaret di Reggio Calabria e il premio della stampa del Festival della comicità italiana. Quest’anno, inoltre, è stata tra i protagonisti del film Per un pugno di like e tra i finalisti di Lol Talent Show prodotto da Amazon.

Il mondo ironico di Chiara Anicito creato sui social trova adesso una nuova dimensione a teatro, il luogo più adatto per dare vita ad un personaggio esilarante come Cammela, mamma popolare e semplice, capace di suscitare immediata ilarità nel pubblico. A divertire è soprattutto la semplicità delle bizzarrie quotidiane, quelle che trasformano momenti ordinari in gag divertenti: intelligenza e humor sono alla base dei sorrisi che “Cammela e il gruppo delle mamme” può strappare a chiunque.

Monologhi, musica e parodie, sempre coinvolgenti e mai volgari, permettono di dare forma ad un vero e proprio spettacolo comico prodotto da Vera Produzione. Un ritratto coinvolgente e audace della simpatica “sicilianità” di una giovane madre alle prese con i figli, la scuola e i social, l’omonimo “gruppo delle mamme”, la famiglia e la società contemporanea.

I biglietti per lo spettacolo “Cammela e il gruppo delle mamme” di Chiara Anicito al Teatro Acacia – organizzato in collaborazione con Veragency e BertiLive – sono disponibili su Ticketone, Go2 e presso il botteghino del teatro.